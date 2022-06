Bancos de sangre: pese a recuperar nivel, hacen falta donaciones

Aunque aseguran que los bancos de sangre de distintos lugares del país van recuperando de a poco niveles de reserva prepandémicos, desde el Instituto de Hemoterapia bonaerense recalcaron ayer que “siempre se necesitan donantes de sangre” invitando a la población a donar.

“Siempre se necesitan donantes de sangre” dado que “las heladeras deben estar siempre llenas” para los eventuales pacientes”, señaló ayer la directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Laura González, quien en víspera del Día Mundial del Donante pidió a la población “empatía y solidaridad”.

“Se trabaja mucho” para recuperar el nivel de donantes prepandémico y si bien “bajó un poco el stock porque hubo una nueva ola de Covid, la sociedad está más concientizada y hay más lugares para poder realizar las colectas”, explicó la funcionaria provincial.

Como explicó González, en territorio bonaerense “hay clubes, sociedades de fomento, municipios, unidades sanitarias y centros de atención barriales a donde se puede donar sangre” ya que desde el Instituto de Hemoterapia “nos vamos abriendo a lugares fuera de los hospitales.

La directora de la entidad reconoció también observar un valioso cambio de actitud frente a la donación de sangre: “hay muchos donantes voluntarios” y menos personas que donan de manera obligada “porque tienen a algún familiar o amigo internado”, afirmó.

“Se está recuperando la donación. La sociedad tomó conciencia de la importancia de donar. Antes se estigmatizaba si una persona faltaba al trabajo para donar y se lo tildaba de vago, pero ahora todos saben que es una necesidad el donar sangre”, dijo González al señalar que ese cambio de actitud “hoy lo entienden desde los empresarios hasta los políticos”.

“El mensaje tiene que llegar a la sociedad: cualquiera puede necesitar sangre en cualquier momento. Nadie está exento de eso”, continuó la directora al señalar que “nunca es suficiente la donación”.

“La sangre debe esperar al paciente y no a la inversa. Las heladeras siempre deben estar llenas. Si hay un órgano, pero no hay sangre, no se puede hacer la operación de trasplante. Por eso, hablar de esto es hablar de valores, de empatía y de solidaridad”, remarcó al conmemorarse hoy el Día Mundial del Donante de Sangre.

En este marco, los edificios públicos y teatros de La Plata van a estar hoy estar iluminados de rojo para visibilizar la importancia de la donación.