En medio de otro escándalo

Aunque el Ejecutivo intentó ayer despegarse del escándalo internacional por el avión venezolano retenido en Ezeiza, la Justicia avanza en la investigación e indaga sobre las identidades de los 5 tripulantes iraníes y sobre la carga que llevaba la aeronave. Es que ante la sospecha de que uno de los pilotos hubiera pertenecido a una organización considerada terrorista por los Estados Unidos, la AMIA y a la DAIA se presentaron como querellantes en el expediente y diputados de Juntos por el Cambio pidieron interpelar a los ministros Aníbal Fernández (Seguridad) y Wado de Pedro (Interior) para que brinden mayor información sobre el extraño episodio.

Con el correr de las horas, asimismo, el caso ha ido generando mayores repercusiones fuera de la Argentina: el ministro paraguayo Federico González alertó que hace un mes había advertido a la inteligencia de nuestro país “sobre el avión sospechoso” que, según las agencias de seguridad norteamericanas, pertenecía a una empresa con vínculos con el terrorismo al tiempo que Juan Guaidó, líder opositor venezolano, consideró a la tripulación investigada “como una amenaza para la región”.

Lo cierto es que el Boeing 747 perteneciente a la empresa Emtrasur aterrizó en Ezeiza el pasado 6 de junio luego que Uruguay rechazara una operación de carga de combustible. El vuelo llevaba 17 tripulantes en total, de los cuales 12 son venezolanos y 5 iraníes. La carga del “Jumbo” también ha despertado sospechas ya que en esta ocasión declaró tener en la bodega autopartes pero en un viaje previo, entre Ciudad del Este (Paraguay) y Aruba, habría trasladado paquetes de cigarrillos valuados por U$S 755 mil.

Durante la víspera hubo nuevos cruces en el propio gobierno por la comunicación del caso. En principio Aníbal Fernández había deslizado que el nombre de uno de los tripulantes –al parecer, el piloto- coincide con el de un integrante “de la guardia revolucionaria islámica” pero hacia al anochecer dijo que era un “homónimo” del comando Quds.

En Migraciones no pudieron ocultar su malestar con el exjefe de Gabinete y adujeron que el caso se “magnificó” por una supuesta disputa entre agencias de inteligencia. Este organismo, dependiente de Interior, recibió la orden del juez del caso, Federico Villena, de retener el pasaporte de los ciudadanos iraníes hasta el jueves próximo hasta tanto no se coteje información sobre la identidad de los mismos. “Si no hay nada raro, podrían irse del país en vuelo de línea. Pero el avión seguramente continuará acá”, explicó anoche una fuente gubernamental consultada.

El extraño suceso, con todo, llevó a la oposición a reclamar al gobierno información que considera sensible sobre la seguridad de un país que sufrió dos atentados terroristas en la década del `90. Fue así que diputados de JxC solicitaron que De Pedro y Fernández concurran al Congreso a detallar los “motivos de retención de la aeronave” en territorio argentino, “la nómina completa de los tripulantes” y si “tienen antecedentes, y de ser así, los motivos”.

En el gobierno insisten en que por ahora no tienen ninguna información fehaciente vinculada al avión venezolano-irani que reporte gravedad para la seguridad del país.