Defensa dejó escapar dos puntos en Varela

Defensa y Justicia todavía no arranca en el torneo. Ya en el final de la Copa de la Liga Profesional pasada había mostrado desperfectos que en la actual competencia las potenció. Anoche, jugando como local no pasó del empate 1-1 contra Huracán, resultado que lo complica más en la tabla acumulada que en la lucha por el título, donde claramente no parece ser hoy un candidato firme pese a no tener dos competencias.

Arrancó ganando desde el inicio por el gol de Carlos Rotondi pero otra vez no supo controlar el partido y por eso la visita antes del final se lo empató con Franco Cristaldo. Luego los de Beccacece intentaron plasmar su juego pero con poco peligro.