Romina Pereiro contó los motivos que la alejaron del nuevo programa de Telefe

Quedó afuera. Romina Pereiro reveló el verdadero motivo por el que la bajaron de un programa de Telefe. Muchos especularon con que Jorge Rial (desde hace poco tiempo su exmarido) había tenido que ver con esto. Pero lejos de alimentar esa polémica versión la nutricionista reveló qué fue lo que pasó.

Ahora, la nutricionista fue apartada del ciclo de Ariel Rodríguez Palacios y surgieron polémicas versiones. Así, esta semana, el chef estrenó su programa Ariel en su salsa y en un principio, Romina Pereiro iba a formar parte del programa.

"Me dijeron que hubo un problema presupuestario y que, en un par de semanas, me sumaba al equipo. Sigo esperando, estaba muy entusiasmada. Tenía una ilusión enorme. Todavía no pierdo las esperanzas", aseguró Romina.

La nutricionista también se refirió a las versiones que señalaban que la separación con Rial había tenido que ver en todo esto y que el periodista habría sido responsable de su baja. En ese sentido, contó que habló con su ex cuando le avisaron que no iba a estar en el ciclo. "Hablamos de lo que había pasado. Me dijo 'ahora van a decir que fui yo'. Le dije que no, pero al final pasó".

Recordemos que, el conductor y la nutricionista se separaron en marzo de este año tras haber estado tres años en pareja. "Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno”, explicó Rial en aquel momento, en su programa de radio, sobre los motivos de la separación.

Por último, Romina sostuvo que la ruptura con Rial es definitiva. "La historia con Jorge está cerrada". Pero aclaró que por fuera de la separación, la relación con su ex es buena y que incluso el conductor sigue yendo a comer con las hijas de ella.