Los vecinos de un club platense se hartaron de las bailantas: "La pared de una casa está rajada"

El drama de los ruidos molestos y el descontrol en la noche sigue estando entre los reclamos más frecuentes de vecinos que "no pueden pegar un ojo" durante las noches de los fines de semana.

Según denuncian los frentistas la situación se viene dando en el Club Alumni de Los Hornos, en 148 entre 66 y 67 y decidieron hacer visible la situación para poder "volver a dormir" los viernes y sábado.

"Esto se viene dando hace unos meses pero las últimas semanas ya es un descontrol total. No tenemos nada en contra de Alumni (el club), todo lo contrario ya que es una parte importante en nuestra vida social, sino que la cuestión es con quien aparentemente hace los bailes", aclaran los vecinos.

"Hay peleas, el revuelo de autos y motos, y fundamentalmente el tema de la música a todo volumen y como se realizan en la parte de gimnasio tipo polideportivo con techo de chapas la acústica está claro que no es la adecuada", describen.

La situación más dramática es que sufre uno de los vecinos que vive en una casa lindera a las instalaciones de Alumno. "No puede dormir y hasta se le mueve la pared de la casa, tiembla la pared

cuando", cuenta una mujer y agregó: "Se quejó creo con los del baile y hasta le ofrecieron ir a un hotel, no se si en broma para gastarlo o real, pero esa no es la solución".

Sobre las denuncias, el grupo de vecinos puntualizó que entre todos se acumulan más de 30, ya sea en la Comuna a través de Control Ciudadano como otra en la Justicia. "Pero hasta ahora no tenemos respuesta", se indignaron.

QUE DICEN DESDE EL CLUB

Daniel Arteca, presidente del Club indicó que, efectivamente, alquilan la sede de 148 entre 66 y 67 para la realización de lo que definió como “bailes familiares”, con organización externa. Se realizan, aseguró “una vez por mes” y eso se suma a reuniones para festejos familiares de personas asociadas a la institución, como cumpleaños de 15 y casamientos.

El dirigente reconoció que ya escucharon quejas de dos vecinos e incluso se presentaron patrullas del Municipio y hasta tomaron el nivel de sonido. En vista del cuadro y de los problemas que pueden presentarse en la actividad nocturna, aseguró que “algunos integrantes de la comisión directiva se quedan en esos días para controlar que los disc jockey bajen la música y que no haya problemas en la calle”.

Las actividades nocturnas, dijo Arteca, son clave para la vida de Alumni: “El club tiene esta modalidad para poder sostener la insttición abierta”, dijo en relación al dinero que aporta ese tipo de alquiler. “Es la única forma de sobrevivir y sostener la estructura de la institución”, afirmó.

No obstante eso, aclaró que la institución tiene “todo” en regla para la actividad nocturna : “Está habilitado para estos eventos por parte de los bomberos, el Reba (registros de expendio de bebidas alcohólicas), la Policía, la Municipalidad, se paga Sadaic (derechos de autor de música). Todo como corresponde”, aseguró.