Carbonero habría jugado su último partido en Gimnasia

El de anoche en Vicente López seguramente fue el partido despedida de Johan Carbonero en Gimnasia. Si bien todavía no hay ningún tipo de oficialización, restan detalles para concretar el traspaso del delantero, importante en el andamiaje del equipo de Pipo Gorosito.

Si bien no han trascendido los números de la negociación, se sabe que Gimnasia pretende salir prácticamente hecho de la operación (de la que adeuda U$S un millón y medio a Once Caldas) y además que le quede una reserva de divisas para incorporar algún refuerzo o bien afrontar el pago de la deuda que el club tiene por la primera cuota del pase de Ramón Sosa, 550 mil dólares sin contar la penalidad que imponga FIFA tras el reclamo del club paraguayo.

Así las cosas, Johan Carbonero será jugador de Racing Club y posiblemente se sume al plantel de Fernando Gago tras el enfrentamiento que Gimnasia y Racing, programado para el próximo lunes en el Bosque. Seguramente, el cafetero no jugará ese partido.

En cuanto al rubro incorporaciones, Gimnasia intentará avanzar durante el fin de semana con la posibilidad de incorporar a Marcelo Weigandt. El “Chelo” quiere salir de Boca y pretende regresar al Lobo, al punto de no haber ningún tipo de inconvenientes en cuanto a los números del contrato. Solamente resta saber si la presión del jugador permite que el Consejo de Fútbol xeneize se siente a dialogar con Gimnasia los términos de un préstamo con cargo. Si Boca se mantiene en la postura de solamente liberar al lateral mediante una venta, Gimnasia apuntará al plan B que es Juan Cáceres, el defensor de Racing.

Un escenario mencionado por estas horas incluía la posibilidad de que el jugador llegase a préstamo con una obligatoriedad de compra por parte de Gimnasia ante una cantidad x de partidos disputados. Para que esa chance sea viable, los números de la opción deberían ser accesibles, lejos de los 3 millones y medio de dólares por el 50% de la ficha planteados hace apenas 4 meses.

Por otra parte, esta mañana llegó al país Pablo De Blasis y la idea es que entre hoy y mañana haya algún tipo de contacto entre la dirigencia albiazul y el jugador. Desde lo económico no existirían grandes inconvenientes y Néstor Gorosito tiene un informe positivo de la calidad humana y profesional del futbolista. De Blasis tiene la oferta sobre la mesa para continuar en Cartagena, pero su idea es regresar a Gimnasia, la única camiseta por la cual hoy volvería al país.

Quien va de salida del club es Bautista Barros Schelotto. El lateral de la reserva no es considerado por Néstor Gorosito y su destino está en Fénix, de la Primera B.