Alberto Fernández sobre la segmentación de tarifas: "Que los ricos paguen lo que tengan que pagar"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que lo que está en discusión por la segmentación de tarifas de los servicios públicos es "hasta cuanto tiempo más la Argentina va a subsidiar a los ricos" y aseguró que el proyecto "se va a hacer" y que "los ricos paguen lo que tienen que pagar".



"Para subsidiar a los que lo necesitan soy el primero en levantar la mano, pero subsidiar a los ricos no. Que los ricos paguen lo que tienen que pagar y demos a los más vulnerables lo que necesitan. Ese es el sentido de la segmentación", sostuvo el jefe de Estado esta mañana en declaraciones para Radio 10.



El Gobierno estableció el jueves el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, en el que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año.



La medida se dispuso mediante el decreto 332/2022 publicado este jueves en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial.



En esta línea, Fernández confirmó que quienes pagaran los servicios básicos sin subsidios serán "el 10 por ciento de la población que concentra el porcentaje más alto de ingreso".



Tal como se había estipulado meses atrás, la segmentación reconoce tres niveles de usuarios, de los que solamente el 10% de mayor capacidad económica pagará la tarifa plena sin subsidios.



Esa decisión implica una serie de incrementos de los valores vigentes que, según explicó el Gobierno, se prorrateará de manera bimestral en la segunda mitad de 2022.



Esa franja de usuarios está comprendida por aquellos que reúna al menos uno de los siguientes requisitos: Ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT); ser titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años; de tres o más inmuebles; de uno o más aeronaves o embarcaciones de lujo y/o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.



El segundo nivel está integrado por los beneficiarios de la tarifa social, y el tercero es un nivel intermedio entre los dos anteriores.



Tanto el nivel 2 como el 3 ya tuvieron los ajustes tarifarios correspondientes, equivalentes respectivamente al 40% y al 80% de la variación salarial del año pasado, y no volverán a tener incrementos en 2022.

Por otro lado, Fernández sostuvo que el proyecto de renta inesperada, que el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso, "debe ser aprobado" y consideró que "el mundo está caminando hacia ese lado".

"La renta inesperada debe ser aprobada. En la Cumbre de las Américas, Joe Biden me preguntó por ese proyecto y me dijo que él la está impulsando. El mundo está caminando hacia ese lado. Es un problema de principio de justicia", dijo el mandatario.