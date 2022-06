Dicen que no se aplica la ley que reduce la tarifa de gas

La denominada ley de Zonas Frías se aprobó en el Congreso hace un año. Y estableció descuentos a cerca de 1,2 millones de usuarios del servicios de gas en la Provincia que pagarían entre un 30 y un 50% menos en la tarifa, justamente por vivir en lugares donde hace más frío y el consumo es mayor.

Sin embargo, la vigencia, al menos en la Provincia, no sería plena. Si bien está operando para aquellos bonaerenses conectados a la red de gas natural, no estaría alcanzando a quienes utilizar garrafas o tubos.

“El gobierno de la Provincia todavía no garantiza la aplicación del descuento por zona fría a quienes usan garrafas y tubos”, dijo el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los autores de la norma.

Y agregó: “lo preocupante es que, además, la subsecretaría de Energía y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense no informan nada al respecto. Llega el invierno y eso sigue sin resolverse. Por eso vamos a exigir que se responda a un pedido de informes a la Secretaría de Energía de la Nación, para que sepamos por qué el gobierno bonaerense no está cumpliendo con la ley”.

El legislador del peronismo no kirchnerista oriundo de Tandil reconoció no obstante que “la aplicación de los descuentos en el precio del gas por red domiciliaria está funcionando con mucha eficacia en la provincia de Buenos Aires y ya llega a un millón doscientos cuarenta mil hogares, de los cuales el 81% no estaba recibiendo ningún tipo de rebajas hasta antes de la ley de Zonas Frías”.

La norma, en cuya redacción participó, entre otros, Máximo Kirchner, incluyó a 94 municipios bonaerenses, cerca del 70% del territorio.

La ley establece la reducción del 50 por ciento de las tarifas a beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), de pensiones no contributivas y jubilados -hasta cuatro salarios mínimos-, del monotributo social, de usuarios que perciben seguro de desempleo y de empleadas de casas particulares.

También a los electrodependientes, a quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implica una disminución del 30 por ciento de la factura de gas correspondiente.

EXTENSIÓN

La ley de Zonas Frías extiende el descuento a usuarios que utilicen “cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros”. Para estos casos el descuento no se estaría aplicando, según denunció el diputado nacional Alejandro Rodríguez.

Como se dijo, son 94 los distritos alcanzado por la normativa sancionada por el Congreso. Así, por ejemplo, en Castelli pagarán menores tarifas un total de 2.016 usuarios; en General Paz, 2.606; en Monte, 4.312; en Salto 7.163; en 25 de Mayo 7.691; en Chacabuco 12.368; en General Pinto 2.216; en Monte Hermoso 6.266; en San Andrés de Giles 4.651; en 9 de Julio 13.701; en Chivilcoy 20.609; en General Pueyrredón 262.306; en Navarro 2.946 y en San Antonio de Areco 5.876.

Asimismo, en Adolfo Alsina serán 5.817; en Colón 6.221; en General Rodríguez 12.250; en Necochea 33.611; en San Cayetano 2.767; en Adolfo G. Chaves 3.414; en Coronel Rosales 19.257; en General Viamonte 3.876; en Olavarría 40.350; en San Nicolás 42.366; en Alberti 2.783; en Coronel Dorrego 4.822; en General Villegas 3.526 y en Patagones 11.292.

También en San Pedro 12.118; en Arrecifes 7.026; en Coronel Pringles 6.280; en Guaminí 3.126; en Pehuajó 12.153 y en Suipacha 2.962. En Ayacucho 5.716; Coronel Suárez 13.782; Hipólito Yrigoyen 3.003; Pellegrini 2.009; Tandil 47.631; Azul 21.521; Daireaux 3.814; Junín 27.642; Pergamino 27.324; Tapalqué 2.918; Bahía Blanca 117.541; Dolores 7.317; La Costa 37.603; Pila 881; Tordillo 328; Balcarce 11.957 y Florentino Ameghino 2.377.