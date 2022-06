VIDEO. Una banda roba y golpea a los chicos cuando salen de una escuela de Los Hornos

Una banda tiene en vilo a los padres y alumnos de una escuela de Los Hornos. Y ya hay denuncias radicadas en la Comisaría Tercera por los ataques que sufrieron varios alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°3.

En un video al que accedió EL DIA se puede ver una de las golpizas, donde a golpes de puño y patadas un grupo de adolescentes asaltó a un chico de la mencionada institución. Según manifiestan también son blanco de los delincuentes un colegio comercial y padres de un Jardín de Infantes, todos circunscriptos en la manzana de 62 y 63 entre 139 y 140.

Según denunció en un foro vecinal Daniel Arripe, un referente de ese populoso sector de La Plata, fueron a la dependencia policial donde "fuimos atendidos por el personal rápidamente, pero no pudiendo realizar dicha denuncia a raíz que no teníamos los datos del alumno agredido. Se nos informó que el fiscal desestima toda causa sin datos necesarios para realizar dicha investigación". Además contó que "igualmente el oficial actuante nos informó que siempre y como sea posible hagamos el llamado las veces que sea necesario al 911".

En ese sentido pidió que "los padres de los chicos agredidos y robados se lleguen hasta la comisaria a realizar la denuncia correspondiente" ya que, según escribió, "la única forma de cuidarnos y cuidar a nuestros hijos es denunciando a los que nos joden".

Por otro lado deslizó una hipótesis de quiénes serían los atacantes, "Quizás si es como dicen que serían alumnos de uno de los colegios de la manzana descripta, estaría muy bueno hacer una reunión entre los padres, autoridades de los colegios y autoridades del gobierno provincial, y ver qué medidas se pueden tomar antes que se llegue a algo mucho más grave".

A raíz de ese posteo en la red social Facebook, otros foristas hicieron varios comentarios y aportaron otros datos. "La cuadra más peligrosa es la de 139 entre 62 y 63. Está poco iluminada. Hay una casa grande que no tiene luz", precisó una mujer, al tiempo que otro usuario escribió: "Soy la mamá de unos de los chicos víctima de esta situación. Yo me acerqué a la comisaría 3ra y ellos viendo a mi hijo golpeado no me quisieron tomar la denuncia alegando que no tenía una pericia médica. Cuando ellos son los que lo tienen que mandar al cuerpo médico. Luego de tomarme la denuncia como uno está cansado de todo esto me fui de ahí y no volví a intentar. Sabemos que a los papas de los otros compañeros robados y golpeados tampoco les quisieron tomar la denuncia".

"Me tocó un año denunciar en la (escuela) comercial pero todos se lavaron las manos. Me dijeron que fuera del colegio ellos no se hacen cargo y era en la misma cuadra", precisó otro vecino.