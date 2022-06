Se enteró que fue dada en adopción en La Plata y busca a su madre 50 años después: “Ojalá vea la foto y me reconozca"

"La vida se me dio vuelta en un segundo". Así, con palabras sencillas y sentidas, Jorgelina Jurich, una comerciante de la ciudad de Corrientes de 50 años ya con una vida hecha y bien vivida, logró expresar lo complejo e impactante que le resultó enterarse que es adoptada. Un comentario casual, en una charla que mantuvo con un familiar hace apenas diez meses, le reveló la información y su vida cambió en un simple instante. Ahora, la búsqueda de la verdad de sus orígenes la trae a ciudad de La Plata, en donde su mamá, por entonces de 16 años, la dio a luz y luego en adopción. Al día siguiente de nacer, Jorgelina y su familia adoptiva -que le dio nombre y apellido- se fueron a la provincia Santa Fe.

En diálogo con EL DIA, desde Corrientes, en donde vive desde los 16 años, ya que su padre estuvo radicado en distintas ciudades del interior del país hasta que se afincaron en esa capital provincial, Jorgelina contó que se gana la vida como comerciante, tiene dos hijos grandes que le dan felicidad y llevó una buena vida, en donde nunca le falto amor, primero junto a su mamá y su papá, Jorge Jurich -fallecido hace cinco años- y luego con la llegada de sus hijos. Sin embargo, movilizada por la necesidad de conocer sus orígenes, hoy su principal anhelo es encontrar a su madre biológica, aunque los datos que tiene de ella son escasos: algunos rasgos físicos y la posibilidad de que, si bien fue dada a luz aquí en La Plata, sea sería oriunda de Bahía Blanca. Es por ello que la búsqueda de centra en ambas ciudades bonaerenses. Asimismo, asegura que el suyo es un caso de "adopción ilegal".

"Tengo dos hijos. Tuve una buena vida, rodeada de amor y nunca me faltó nada. Mi padre, de crianza falleció, hace cinco años y me enteré hace diez meses que fui adoptada", dijo. El momento que le cambió la vida ocurrió "el año pasado, en un contacto con un familiar que me pregunta en una charla si sabía cómo estaba mi mamá y si tenía algún dato. Me pregunta si conocía si la "Gallega" (madre adoptiva) tenía dato de mi mamá". Con la información en la mano, y ante el hecho de saber que forma parte de una familia adoptiva, Jorgelina sacó algunas conclusiones: "Mi padre adoptivo siempre tuvo un carácter muy fuerte y el pidió que no se contara que era adoptada. Todos respetaron eso hasta último momento", señaló.

Más allá de lo impactante que fue enterarse de que había sido adoptada, Jorgelina tuvo a lo largo de su vida algunos presentimientos que ahora puede confirmarlos. "Muy adentro mío yo siempre lo supe. Es como una cosa que no puedo explicar. Siempre me sentí sola, como que no podía llegar a entender ese sentimiento de soledad a pesar de que tenía madre, padre, tío, abuela. Siempre fui centro de atención como única hija. No era que ellos me hicieron sentir un vacío. Lo sentí yo. Creo que a partir de los 17 ó 18 años", recordó.

"Cuando nacieron mis hijos fue el único momento que no me sentí sola. A mi me amaron como una más. Nunca me falto amor y cariño", comento. En ese sentido, a partir de un balance de su vida y de la búsqueda que ahora lleva adelante, remarcó: "Soy de la familia y me considero parte. Pero quiero saber de dónde vengo. Fui feliz con mis padres, tuve una buena vida, pero necesito encontrar mis raíces".

Jorgelina afirmó que nació el 16 de marzo de 1972, en La Plata, en la casa de una partera de nombre Albina Di Odoardo de Valentino que intervino durante su nacimiento, ubicada en calle 14 entre 36 y 37. A partir de las reconstrucciones que realiza desde hace diez meses, consignó que "tenía un día de vida y me van a buscar a la casa de la partera en La Plata. De ahí me llevan a Santa Fe, al sur de Rosario, con dos días de nacida".

En cuanto a su madre biológica, dijo: "Solo sé que mi madre biológica tenía 16 años aproximadamente, cabello largo y rubio, y tez blanca. Era alta, delgada y muy bonita de cara, y sería de Bahía Blanca". En ese sentido confía en que esté viva: “Sería una mujer joven todavía, con 66 años. Ojalá ella pueda ver las fotos y reconocerme 50 años después. Seguramente ella convivió con esta situación todo este tiempo”. Y añadió: "Me dijeron que a la casa de la partera habría sido acompañada por mi abuela biológica, desconozco motivos causas o lo que sea que la impulsó a darme en adopción". "Viví los primeros años de mi vida en el pueblo de Wheelwright, Santa fe", afirmó. Su partida de nacimiento incluso le atribuye a Jorgelina haber sido dada a luz en ese pueblito santafesino.