Macri apuntó al Gobierno: “Su ineptitud es bestial”

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que el gobierno actual es “una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad; una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo”. Fue durante un encuentro de la Fundación Pensar, la usina de ideas del PRO.

“Tenemos que aprender que no podemos volver porque queremos volver al poder, tenemos que volver porque queremos poner en el rumbo correcto a la Argentina”, dijo además Macri, en lo que pareció un mensaje a sus socios de Juntos por el Cambio.

El ex presidente estuvo a cargo de la apertura del Encuentro Regional en Salta, con la presencia de representantes de las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

En ese marco, manifestó que es importante que el PRO tenga ideas y equipos que sean parte de la generación que cambie la Argentina. “Somos el cambio o no somos nada”, indicó. Asimismo, sostuvo que el actual gobierno está mostrando que se trata de un grupo de personas que se juntaron “sin una idea, sin un proyecto, solo para volver al poder y conservar privilegios. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario”, expresó.

Por otro lado, hizo referencia a los temas principales que el próximo gobierno debe hacer foco, con especial hincapié en la educación. “No tenemos futuro si tenemos líderes docentes que dicen que no quieren preparar a los chicos para la empresa y que no se quieren evaluar”, planteó.

También remarcó la importancia de la seguridad y la ley. “Tenemos que poner de vuelta al narcotráfico en retroceso y necesitamos jueces que tengan el coraje no solo de batallar contra el crimen organizado sino defender la ley en general que incluye los derechos de propiedad”.

Durante su alocución reflexionó: “Nada tiene sentido si no tenemos claro para qué queremos volver. Este trabajo que estamos haciendo ahora es muy valioso. Nos queda un año por delante para consolidar las ideas y los equipos, aprovechando a la gente que tiene experiencia y sumando sangre nueva que vaya a entrar. Lo único que nos salva, queridos norteños, es recuperar la cultura de trabajo.

Al ser consultado sobre cómo se imagina el inicio de un eventual gobierno en 2023, dijo que va a ser “duro” y “muy difícil”. Vaticinó “una Argentina con más de 50% de pobreza en varias regiones. Mucho más golpeados, pero mucho más sabios”. Consideró que “eso nos genera más responsabilidad y obligación. Si no generamos una percepción de cambio profundo no hay inversiones ni empleo”.

Franco Moccia, presidente de la Fundación Pensar, remarcó que “en la Argentina en los últimos 40 años, 1 de cada 3 personas estuvo bajo la línea de pobreza. Esto no es una situación coyuntural. Es persistente y es una persistencia que duele”.

Macri no dio pistas respecto de su futuro político y de una eventual nueva candidatura presidencial. Sin embargo, su discurso apuntó a definir el norte que a su juicio debería tener Juntos por el Cambio en caso de acceder al poder en 2023.

En ese marco, planteó la necesidad de definir una serie de política que una futura administración de la oposición debería aplicar. Y es allí donde aparecen las fricciones con otros sectores de la colación como el radicalismo y la Coalición Cívica.

Acaso para no generar más tensiones, el ex presidente no se refirió a la posibilidad de ampliar la coalición para incluir a los libertarios de Javier Milei.