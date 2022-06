Al cruce de Cristina: Alberto y piqueteros oficialistas

Luego de la embestida de Cristina Kirchner contra los grupos piqueteros por el manejo de los planes sociales, Alberto Fernández y los funcionarios vinculados a las agrupaciones cerraron filas y salieron a cuestionar por “injustas” las acusaciones de la Vice. “La señora no entiende nada de realidad socio-laboral del siglo XXI”, disparó un dirigente que visita con regularidad la Casa Rosada.

El discurso de la Vice provocó un nuevo terremoto político dentro del Frente de Todos. Funcionarios y referentes del Movimiento Evita como Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico conocían de antemano las críticas de la Vicepresidenta pero no la magnitud de las mismas. La semana pasada dirigentes de La Cámpora habían filtrado el supuesto envío al Congreso de una normativa para pasar el control de los planes sociales a intendentes y gobernadores como forma de licuar el poder de los dirigentes sociales.

Pero el lunes por la noche, consumado el pronunciamiento de Cristina, se registró un gran malestar en las bases de las organizaciones. Ayer por la mañana hubo asambleas que decantaron sendos comunicados de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y del propio Evita donde rechazan las expresiones “estigmatizantes” hacia los representantes de la economía popular. La respuesta política, aducen, es haber re-direccionado la tradicional marcha del 7 de agosto, en honor a San Cayetano, hacia el Congreso para exigir la sanción de los proyectos de ley de fomento al sector.

La bronca contra la presidenta del Senado, con todo, tuvo manifestaciones en redes sociales y en amagues de protestas callejeras. También hubo decepción en dos dirigentes presentes en el acto del pasado lunes, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández –histórica militante del Evita que ayer firmo la proclama-, y Daniel “Chuky” Menéndez (Barrios de Pie), que se fueron “horrorizados” del predio de Avellaneda.

En la UTEP incluso aseguraron que el gobernador formoseño, Gildo Insfrán, se solidarizó con Pérsico; en varias provincias, como San Juan o Santa Fe, las agrupaciones sociales articulan la gestión con los armados locales de los mandatarios. Pérsico, secretario de Economía Social, ayer se reunió con quien en teoría es su superior en el cargo, el ministro de Desarrollo Social, “Juanchi” Zabaleta. En el Evita desconfían de los últimos movimientos del licenciado intendente de Hurlingham, que viene de mantener una audiencia en el Senado con la Vice, para delinear su operativo retorno al distrito del oeste del Conurbano (hoy en manos de un concejal camporista).

En el peronismo, con todo, evalúan que el desafío de Cristina a los movimientos sociales es el emergente de una disputa de poder que anticipa la futura campaña electoral. En el camporismo no perdonan que dirigentes sociales hayan manifestado sus aspiraciones para conducir municipios de la tercera sección electoral, el bastión histórico del kirchnerismo. El comunicado del Evita lo blanquea: “Vamos a convocar a la organizaciones populares a construir un espacio político que discuta un modelo de país que combata la concentración económica”.

Fue en este marco, que se agudizaron las tensiones entre ambas facciones del FdT. El Presidente, por lo pronto, salió ayer a bancar a los líderes piqueteros que le garantizan un respaldo en las calles, cuando agradeció “a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad adonde no existía”. Incluso expresó su apoyo a las agrupaciones “aún cuando algunas hagan picardías que no convalidamos, lo que no es bueno es generalizar” en clara alusión a los dichos de Cristina en los que había cuestionado la tercerización de los planes sociales y asegurado que con el nivel de desocupación actual deberían ser mucho menores.

Por su parte, el “Chino” Navarro también intentó desestimar las conjeturas de la Vice sobre las críticas que supuestamente Evita le hubiera hecho a los representantes de la economia popular. “Si ella viviera estaría furiosa con la mayoría de los dirigentes políticos al ver esta Argentina con tanta pobreza estructural”, disparó.

Es que hoy en Argentina convive un escenario de un 40% de pobreza con la mayor aceleración inflacionaria de los últimos 30 años. Durante la víspera el Indec informó que una familia para no ser pobre, debe obtener un ingreso de $100 mil mensuales. Ahí está el verdadero debate interno del FDT: cómo ganar una elección en 2023 con semejante deterioro del poder adquisitivo.