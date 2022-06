Queja por una línea telefónica de Berisso sin tono desde hace semanas

Un vecino reclamó que en la casa de una familiar, en Berisso, están sin servicio de telefonía fija en la línea Nº 457-0335. Según indicó, “desde hace por lo menos veinte días el teléfono directamente no tiene tono y el problema no tiene solución pese a que ya se hicieron varios reclamos a la empresa”, le dijo Luis a este diario y pidió celeridad en la respuesta “porque el teléfono es muy importante en esa casa”. El reclamo se suma al de otros puntos, en particular de la periferia donde advierten problemas, en casos, asociados al robo de cables.