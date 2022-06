Bochazos en Medicina: hablan de un cuadro “dramático”

“Dramática”. Así definían ayer la situación en la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), tras los aplazos masivos que con una diferencia de días se conocieron en dos materias: Anatomía C, de 1º año y que en el primer parcial presencial desde la pandemia arrojó un 80 por ciento de estudiantes desaprobados e Infectología (que se dicta en 4º, ya en el ciclo clínico), donde trascendió un porcentaje similar de reprobados. Además, anoche también se conoció un bochazo en Obstetricia Patológica, con un 90 por ciento de reprobados en una evaluación. Alumnas de esta carrera se concentrarán hoy en la facultad.

Las malas notas que, como se ve, afectan tanto a quienes recién se inician en la carrera, como a algunos que están cerca de recibirse, dispararon una vez más la alarma en 60 y 120, que en medio del revuelo amaneció con una protesta estudiantil. Y un reclamo que viene de lejos: la vuelta plena a la presencialidad en una facultad que, según insistieron alumnos ante este diario, lleva más de dos años con mayoría de clases virtuales o poca presencia en las aulas.

Allí, entienden los futuros profesionales de la salud, anidaría una de las razones principales del fracaso académico. Como el que informó este diario en la cátedra C de Anatomía, donde en un primer parcial fueron aplazados 800 alumnos (de un total de 1.000) por no saber reconocer partes básicas de un preparado anatómico como un nervio, una vena, una arteria o un músculo, según contó a EL DIA el profesor Ángel Narduzzi, quien lleva “una vida” al frente de esa materia troncal y “nunca” vio algo igual.

El profesor aseguró también que el examen, que tendrá otras tres instancias recuperatorias, era sencillo y en eso coincidieron los propios alumnos que ayer reclamaron en la Facultad: “No hubo quejas en relación a la complejidad. El problema es que hay compañeros que vienen de terminar el secundario con clases virtuales y ahora el Decanato, en lugar de resolverles la mejor cursada para contenerlos, los hace ir una hora y media cada 15 días”, analizaron desde la agrupación Unite.

Infectología

En el decurso de la movilización de ayer otra “mala” noticia llegó desde Infectología, la cátedra del ciclo clínico que durante años tuvo como titular a la doctora Silvia González Ayala, hasta que en abril pasado (y en otra decisión que avivó la polémica) le ordenaron el cese en el cargo.

Ya con una titular interina en Infectología, distintas fuentes estudiantiles hablaban ayer de un porcentaje de aplazos del orden del 90% en las primeras dos (de cuatro) instancias de evaluación.

De 180 alumnos que rindieron, sólo 19 habrían aprobado un parcial “en absoluto complejo”, según la Facultad, pero criticado por el centro de estudiantes, que observó cambios en la modalidad del examen y en los criterios de corrección.

“Es algo que no me sorprende”, aseguró González Ayala al ser consultada sobre los resultados en la materia que condujo por décadas. “Decían que nuestra cátedra era exigente”, advirtió la reconocida infectóloga para lanzar una dura sentencia: “Lo que aprendimos de nuestros maestros es que el que no sabe resolver una situación y mata al paciente, no puede aprobar. Esa fue la conducta de siempre en la cátedra y evidentemente está siendo sostenida por las personas que siguen”.

Tras la salida de González Ayala, la titularidad interina de la materia fue ocupada por la profesora Marisa Cobos, quien prefirió esperar hasta el jueves (cuando quienes desaprobaron rendirán por tercera vez) para emitir opinión.

Exigencia y polémica

Por su parte, González Ayala le apuntó por los aplazos a la virtualidad “en cátedras que son pilares en la enseñanza de la Infectología”, dijo. “Lo que queda en evidencia es que no hay cimientos, eso lo veníamos viendo y ya habíamos tenido conflicto por el porcentaje de reprobados”, añadió.

Ese cuadro se reeditó ayer. Desde la conducción del centro de estudiantes pidieron “revisar” y “reformular” los enunciados del parcial que se les tomó a los alumnos de 4º año de Medicina. También, que se les dupliquen las posibilidades para rendir: tener 4 oportunidades más, en lugar de las 2 que les restan.

“Es algo que impresiona”, volvió sobre el tema González Ayala, “el nivel de exigencia en la UNLP no puede ser el mismo que el de la Primaria. En Medicina es la vida del otro, no se puede sostener una postura condescendiente o contemplativa porque estamos formando a quienes van a manejar la vida de otra persona. Esto no es Literatura ni Geografía ni Derecho, donde hay tiempo para la consulta. Acá hay que resolver cuando se presenta el problema: la dilación es la vida”, remató la médica.

Virtualidad e ingreso

En plena controversia, el centro de estudiantes convocó a una asamblea para el viernes al mediodía en Medicina. La idea es discutir allí los “bochazos” que afectaron a los alumnos del primer año y exigir “respuestas de las cátedras”. No aparecen como blanco de las críticas las autoridades de la Facultad, que en cambio sí fueron apuntadas por la agrupación Unite, que organizó la concentración de ayer: “Nos preocupan estos resultados y nos reafirman que sin presencialidad plena nos vemos golpeados por un proyecto de mala formación y restricciones que se explica con los bochazos masivos”. En ese sentido, exigieron “tomar cartas en el asunto” al decano, que para revalidar su mandato en abril se comprometió con los alumnos a garantizar el regreso total a las aulas.

Sin embargo, dos años después de la pandemia, la virtualidad sigue siendo la norma: “Del primer año de Medicina, solo Anatomía es presencial; Biología sería presencial a partir del segundo semestre; en Histología nos dijeron que pidieron aulas y en la Facultad no se las quisieron dar”, ejemplificó Imanol Ortiz, de Unite.

Los estudiantes cuestionaron también la falta de docentes e infraestructura para contener la matrícula de una Facultad que hasta 2015, cuando se quitó el examen de ingreso, recibía a unos 300 alumnos por año. Para este ciclo entraron alrededor de 8.000.

Con todo, en el decanato de Medicina se considera que las problemáticas obedecen a cuestiones “puntuales” de cada cátedra. La fuente consultada en esa oficina evitó ahondar en detalles.