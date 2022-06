"De pedo me puse bombacha": Florencia Peña y un blooper mientras conducía su programa

Florencia Peña protagonizó un divertido blooper en su programa La Pu*@ Ama, mientras hacía un monólogo previo a lo que llamó un “desfile de la maternidad”. “Quiero decir algo, me voy a poner seria”, anunció la conductora del show . “La maternidad será deseada o no será”, agregó quien se convirtió en una referente sobre el feminismo y quien ha marchado a favor del aborto legal.

“Yo deseé ser madre y me la banco”, continuó la mamá de Tomás y Juan, de su relación anterior con el músico Mariano Otero, y Felipe, de su pareja actual con el abogado Ramiro Ponce de León. Luego, le dio comienzo al desfile de la maternidad. Con un vestido azul de lentejuelas que combinaba con sus zapatos comenzó a bailar y a hacer distintos pasos. “Acá adentro tuve tres pibes”, aseguró mientras se tocaba la panza. Pero, de inmediato -y sin poder darse cuenta- un paso en falso le jugaría una mala pasada para trastabillarse en vivo.

Así, entre risas, y siempre fiel a su característico humor, lo primero que dijo Florencia Peña, (todavía sentada en el piso del estudio) fue en alusión a su ropa interior, agradeciendo que no se le haya visto nada en cámara. “Menos mal que hoy me puse bombacha”, dijo, y luego agregó : “De pedo me puse bombacha”.

Finalmente, vale recordar que, semanas atrás, la actriz había contado en su programa que había cometido un error desde su WhatsApp al enviarle a la pediatra de su hijo una foto equivocada en lugar del carnet de la obra social que la profesional le había solicitado. “Me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, en el quilombo le mando una foto del culo de uno que se iba a comer una amiga mía”, explicó entre risas Flor, que reenvió la imagen desde un grupo que tiene con sus amigas.