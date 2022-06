"Fiesta clandestina no soy", el desopilante viral de Tik Tok que batió récord en las redes

Sabido es que, desde la irrupción de la pandemia de coronavirus, millones de personas en todo el mundo se han volcado a las redes sociales como una forma "de salida" al tiempo de poder viralizar sus propios contenidos. Así, plataformas que habían quedado en el olvido, volvieron para quedarse. Ahora, Tik Tok, (que si bien fue lanzada en 2016), se consagró como sensación de los últimos tiempos.

Por lo pronto, esta semana, una joven se volvió viral en las redes sociales por un video que subió a su cuenta de Tik Tok. (unos pocos segundos de audio fueron suficientes para que millones de usuarios crearan su propia versión). “Todo muy lindo, que esto que el otro, pero vos que me querés tener escondida y yo fiesta clandestina no soy”, dice una muchacha mientras se filma desde su habitación, sentada sobre su cama y frente al espejo. Y las redes estallaron.

Tremendo. Pero como era de esperarse, el contenido de la joven tuvo millones de reproducciones y los comentarios no se hicieron esperar: “Dejen la clandestinidad”; ”¡Fiesta clandestina!”; ”A veces tener un algo de clandestinidad suele ser un poco interesante”; ”Creo que descubrieron más fiestas clandestinas que fotos mías con mi ex. Decía que la foto es para presumir y en realidad era para que Mauro, su sugar daddy no la vea... En fin, ahora tiene empleada”; ¡Pero claro!”, escribieron los usuarios al pie del posteo.

Finalmente, se supo que otro audio que se volvió viral fue el de una tiktoker estadounidense de 22, conocida bajo el nombre de @ambernicolette. La joven compartió con sus seguidores un secreto infalible para sentirse segura durante los viajes. “Hola, siento molestarte. Solo nos estamos preguntando en cuántos minutos llegarás”, comienza diciendo. A continuación, deja una pausa para que el usuario responda.