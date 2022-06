Protesta en un instituto por falta de calefacción

Con el invierno en marcha, se sumaron ayer a los reclamos por falta de calefacción en edificios escolares los alumnos del Instituto Superior de Formación Técnica 221, de 9 y 38, quienes se quejaron anoche por “las pésimas condiciones” en las que tienen que estudiar. Según señalaron ayer en una protesta pública con corte de calle, no tienen “vidrios ni agua ni calefacción ni electricidad”.

En el I.S.F.T Nº 221 se estudian las carreras de técnico en Enfermería y Seguridad e Higiene. Los estudiantes, con la llegada del frío, deben asistir a clases en aulas que en vez de vidrios, tienen bolsas o cartones.

El frío intenso que comenzó a hacerse sentir volvió a exponer anoche las condiciones “precarias” en las que tienen que desarrollar sus actividades docentes, alumnos, auxiliares y directivos del establecimiento educativo.

“Con la caldera hubo problemas graves, tampoco hay agua, no hay luz y los enchufes han hecho cortocircuito muchas veces”, contó una alumna.

Marcelo, otro integrante de la currícula estudiantil, detalló: “Los baños son un desastre. Estamos en un instituto privado: privado de luz, de gas y de agua” y agregó: “Pasaron dos años desde la pandemia y no se soluciona nada. Los directivos han hecho los reclamos pero no tuvimos respuestas”. Ayer, distintas pancartas expresaban ese reclamo: “dos años con escuelas cerradas por la pandemia y no hicieron nada”.

Ante la falta de respuestas por las demandas que fueron similares a los estudiantes que cursan en la Media 1 durante la mañana y la tarde, los alumnos del Instituto Nº 221 tomaron la decisión de cortar el tránsito en la esquina de 9 y 38.

Al cierre de esta edición, realizaban una asamblea a la que se habrían sumado directivos del Instituto.

Durante la asamblea se analizó la posibilidad de llevar la protesta a la avenida 7 o hacer una manifestación pública con el reclamo ante el consejo escolar de La Plata, en 2 y 42.

También se manejó la posibilidad de cursar en forma virtual hasta las vacaciones de invierno, que comienzan en la segunda quincena de julio, modalidad que ganaba terreno para utilizarla al menos durante hoy y mañana.