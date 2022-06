Un papelón: al final, Retegui no trabajará con Tevez, en Central

Tevez no estará acompañado por Retegui ¿sí por erviti? @rosariocentral

Carlos “Chapa” Retegui no formará parte del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central (el próximo rival de Gimnasia), según confirmó el secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que es “incompatible” con su función.

“Es incompatible mi función (como secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad) y trabajar con Tevez en Rosario Central”, declaró Retegui. “Hace cinco o seis días que no duermo. Quiero aclarar que primero soy amigo personal de Carlos (Tevez) y lo quiero con el corazón. Hace una semana Rosario Central, uno de los más grandes del mundo y con una hinchada majestuosa, nos llamó y la verdad es que lo voy a acompañar siempre que me lo permita el gobierno de la Ciudad y la secretaría de Deportes. Pero no puedo dejarla de la noche a la mañana”, aseguró en charla con TyC Sports,

El DT campeón olímpico con Los Leones en Río 2016 y medalla de plata olímpica con Las Leonas en Tokio 2020 sería reemplazado por Walter Erviti, exvolante de San Lorenzo, Banfield y Boca, reportó ayer una una fuente “canalla”.

Retegui, de 52 años, asumió la imposibilidad de estar “en el día a día” junto al “Apache”, pero se comprometió a asesorarlo y acompañarlo en su nueva función. El exentrenador de los seleccionados femenino y masculino de hockey sobre césped llegó a la función pública en enero pasado y “está muy comprometido con su trabajo al frente de la Secretaría de Deportes”, señalaron voceros de CABA.

“Estaré con Carlos como lo acompaño desde hace más de un año para esta posibilidad. Él dijo en una charla que quería agarrar Rosario Central por su gente. Lo acompañaré siempre que pueda respetar mis responsabilidades en el cargo, en el que llevo casi cuatro meses y somos muchas personas trabajando”, aclaró Retegui.

“Tevez es un tipo que se prepara de la mejor manera. Yo soy parte del proyecto y lo voy a apoyar. Se le cumplió el sueño de dirigir Rosario Central, que tiene a esa hinchada tan imponente. Carlos es uno de los mejores de la historia de Boca, campeón con el club, y con Manchester United, Manchester City, Juventus y Corinthians y dejando a West Ham en la Premier. Estaré cerca de mi amigo, lo admiro”, agregó el “Chapa”.

El eventual desembarco en Rosario Central, que concretaba su deseo declarado de trabajar en el ambiente del fútbol, implicaba presentar la renuncia ante el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

El “Chapa” cumple en el área de Deportes de la Ciudad su segunda experiencia en política tras desempeñarse como concejal del Frente de Todos (2015-2019) en la ciudad bonaerense de San Fernando, su lugar de origen.

“Es muy difícil que pueda ocuparse 100% en Central por el compromiso con su tarea en la Ciudad. No puede hacer las dos cosas. Lo ama a Tevez, lo va a asesorar, lo va a acompañar, pero no estando en el día a día”, precisaron las fuentes consultadas.

En tanto, el extécnico de Atlanta, el marplatense Walter Erviti, de 42 años, sería el reemplazante de Retegui como ayudante de campo de Carlos Tevez en Central.