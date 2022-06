En Argentina, el porcentaje de la población de 25 a 34 años con estudios superiores completos, sean universitarios o técnicos, es más bajo que en Chile, Perú, México y Brasil.

Acompañado por un gráfico difundido por Argentina en Datos, basado en estadística de SEDLAC (Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean), la comunicadora mencionó que sólo 1 de 5 personas de menos de 34 años es graduada universitaria en Argentina.

En Argentina la alfabetización se volvió exclusiva, con menos del 20% de la población de 25 a 34 años con estudios superiores completos, sean universitarios o técnicos, según el gráfico de Luca Sartorio para Argentina en Datos. Este porcentaje es más bajo que en Chile, Perú, México y Brasil.

Mientras que, entre quienes tienen entre 45 y 64 años, el porcentaje de graduados de educación superior (técnica o universitaria) de Argentina es mayor que en los demás países analizados.

Sobre este tema, el diputado provincial Daniel Lipovetzky manifestó: "Ejemplifica claramente décadas de decadencia de la educación en Argentina. "Es fundamental transformar nuestra educación para transformar nuestra realidad". Es una frase que escuchamos mucho, sí, pero que tenemos que hacerla realidad, trabajando todos juntos".