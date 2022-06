La Corte Suprema de EE UU avaló la portación de armas en las calles

WASHINGTON

En una expansión de los derechos de tenencia de armas de fuego en EE UU luego de una serie de tiroteos masivos, la Corte Suprema falló ayer que los estadounidenses tienen derecho a llevar armas en público para defensa propia, una decisión que casi seguramente derivará en que haya más personas armadas legalmente.

El fallo fue emitido en un momento en que el Congreso y los estados debaten un proyecto de ley para el control de armas.

Aproximadamente una cuarta parte de la población estadounidense vive en estados que se prevé se verán afectados por el fallo, el cual anuló una ley del estado de Nueva York sobre armas. La primera decisión del máximo tribunal sobre armas de fuego en más de un decenio se decidió por 6 votos contra 3, con los conservadores en la mayoría y los liberales en disensión.

Al otro lado de la avenida de la Corte, los legisladores en el Capitolio se encaminan con rapidez a aprobar una ley de armas motivada por masacres recientes en Texas, Nueva York y California. Los senadores despejaron la vía para la medida, modesta en su alcance, pero aún así la de mayor relevancia en este sentido en décadas.

Ayer mismo, en una evidencia clara de las profundas divisiones en el país sobre el tema, la hermana de una niña de 9 años asesinada en la masacre en una escuela primaria de Uvalde, Texas, les rogó a los legisladores del estado que aprueben leyes para el control de armas. La legislatura controlada por los republicanos ha debilitado restricciones a las armas de fuego en la última década.

BIDEN “DECEPCIONADO”

El presidente Joe Biden declaró en un comunicado que estaba “profundamente decepcionado” por el fallo de la Corte Suprema, el cual “contradice el sentido común y la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos”.

Biden instó a los estados a aprobar nuevas leyes al respecto. “Exhorto a los estadounidenses de todo el país a que hagan oír su voz sobre la seguridad de las armas. Hay vidas en juego”, manifestó.

La decisión de la Corte Suprema derogó una ley de Nueva York que exige que las personas demuestren una necesidad particular de portar un arma con el fin de poder obtener una licencia para llevarla en público. Los jueces dijeron que el requisito violaba el derecho de la Segunda Enmienda constitucional a “tener y portar armas”.

El juez Clarence Thomas escribió en nombre de la mayoría que la Constitución protege “el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar”. Ese derecho no es “un derecho de segunda clase”, agregó. “No conocemos ningún otro derecho constitucional que un individuo pueda ejercer sólo después de demostrarle a funcionarios gubernamentales que tiene alguna necesidad especial”.

California, Hawai, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island tienen leyes similares a la de Nueva York, que se prevé serán apeladas luego de la decisión del máximo tribunal.

La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, dijo que el fallo llega en un momento especialmente doloroso, en que el estado se lamenta por la muerte reciente de 10 personas en un tiroteo en un supermercado de Buffalo. “Esta decisión no es solamente imprudente. Es censurable. No es lo que los neoyorquinos quieren”, dijo.

Grupos en pro del control de armas de fuego señalaron que el fallo es un revés significativo. Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice y experto en la Segunda Enmienda de la Constitución -que garantiza el derecho a poseer armas-, escribió en Twitter que la decisión podría ser “la mayor expansión de los derechos de armas de fuego” por parte de la Corte Suprema en la historia del país.

Algunos legisladores republicanos elogiaron la decisión. Tom King, presidente de la Asociación de Pistolas y Rifles del Estado de Nueva York -que interpuso la demanda-, dijo sentirse aliviado. “El propietario de armas legal y legítimo en el estado de Nueva York ya no va a ser acosado por leyes que no tienen nada que ver con la seguridad de la gente y no harán nada para que esté más segura’’, declaró. “Y tal vez ahora empezaremos a ir tras los criminales y los que llevan a cabo estos actos atroces”. (AP)