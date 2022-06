Alex Caniggia y su anécdota con Ricardo Arjona: "Me invitó a un show pero tuve que buscar quien era"

Alex Caniggia es uno de los candidatos para ganar el Hotel de los Famosos y con su humor característico, contó una anécdota que involucra a un famoso cantante: Ricardo Arjona. El hijo de Claudio Paul decidió contar una increíble vivencia y sorprendió a los demás participantes.

"Yo tengo una historia con Arjona que es buenísima. Es bizarrísima. Estaba entrenando en el hotel donde vivía y él se acercó y me pidió una pesa. Nos pusimos a entrenar los dos". Acto siguiente, Alex le preguntó de dónde era y a qué se dedicaba al cantante y luego de charlar, pegaron buena onda ya que lo invitó a su show.

"Vinieron al rato, me tocaron la puerta de la habitación y yo me había olvidado. Venían de parte de Arjona. Me cambié y me fui con ellos. Show, todo. Le dije `gracias por invitarme´pero no sabía quien era. Llegué a mi casa y empecé a buscar Arjona... ¡Era Arjona, man!", cerró ¿Desopilante!