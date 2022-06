Melconián tras la sugestiva reunión con Cristina: "El país es un quilombo, el cambio lo tiene que hacer la política"

uego de la reunión que mantuvo con Cristina Kirchner, el economista Carlos Melconián, titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), aseguró que está "trabajando por la Argentina, arriba de la grieta".

Acerca del sorpresivo encuentro, llevado a cabo el miércoles por la tarde, Melconián sostuvo que lo hablado fue de caracter "institucional, por la Mediterránea y por IERAL". "Lo institucional fue media hora y el resto del tiempo fue actualidad", afirmó. En ese sentido, dijo que el cónclave fue privado, sólo ellos dos, y duró unas tres horas. Entre otros temas, también hablaron sobre el "bimonetarismo, pero no dolarización, porque ya lo decidió la gente".

El ex titular del Banco Nación sostuvo que, como titular de la IERAL, su intención es hablar con líderes de distintos espacios políticos e institucionales. "Hablar con todos, oficialistas y opositores, de la Justicia, sindicatos, empresarios, líderes políticos, gobernadores" y señaló que está trabajando en un programa "apartidario, desideologizado".

"Estoy trabajando por la Argentina, arriba de la grieta. Va a ser ingobernable la Argentina si no se eliminan posiciones extremas", enfatizó. Y agregó que "poner en marcha a la Argentina va a requerir meter adentro a todo lo que se pueda. Después viene una tarea muy difícil, que es cómo juntas a éste con éste".

Melconián aclaró que su propósito de esos encuentros "no es buscar acuerdos desde el punto de vista político".

Según analizó, "si no tenés a la política detrás de una cosa de Estado, de acuerdo, el mago Mandrake se tiene que ir a la casa. Pero la política tiene que aprender que si no tiene una institución económica, un tipo que se haga cargo, un contenido, ya no tiene más ideología. Los chinos son comunistas y están palo y palo con los americanos: eso es el capitalismo".

Por otro lado, el ex funcionario de Cambiemos se refirió a las críticas que recibió desde sectores opositores por el encuentro con la vicepresidenta. "Las boludeces que dicen en redes sociales. No le doy bola a esas cosas, trabajo en un programa para el pueblo argentino", deslizó. En tanto que al ser consultado sobre el ex presidente Mauricio Macri, dijo que "fui su funcionario, soy su amigo y hablo con él".

Melconián señaló que "no tengo un discurso en privado y otro en público. Con más o menos pragmatismo, hace unos 30 años vengo diciendo lo mismo. Todo lo que se ha hablado ahí tiene que ver con la línea de lo que nosotros venimos diciendo tanto en el IERAL como en mi rol profesional".

Acerca de su visión de la grieta política, definió que "la Argentina está en un gran quilombo" y "tiene que haber un cambio de raíz" que "lo tiene que hacer la política".

"Parece útil que estas personas intenten escuchar a quienes piensan diferente. Tenemos que quedarnos acá y rompernos el culo para salir todos juntos", expresó.