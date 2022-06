¿Qué ver este finde en La Plata? La agenda con música, cine y teatro

“Templo estancia batallón: la historia de nuestra región” a cargo de La Caterva

HOY

MÚSICA

Trío Clase Única.- Hoy a las 21 en diagonal 73 N 2134, con Facundo Juncos como músico invitado. Jazz latino.

La Delio Valdez.- Hoy a las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59 presenta su nuevo disco, “El tiempo y la serenata”.

Santi Fernández.- Hoy a las 21 en Puerta del Sol, 38 entre 12 y 13, se presenta el cantante de Delirio RnR en un show acústico en el marco del ciclo “Cantautores”.

Trío de Cámara.- Hoy a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, el trío que integran Dolores López MacKenzie, en violín, Cecilia Barraquero, en viola y Maricel Turkovich, en violoncello, abordará el Trío en Mi b Mayor. op 3 de L.V. Beethoven y el Trío op 12 de E. Naumann. Auspicia la asociación Lumen Artis. Informes: info@lumenartis.org.

Morena Leza.- Hoy a las 20 en Depuramadre, diagonal 93 entre 13a y 13b, se presenta la conocida chelista, autora e intérprete de canciones propias y de otras autorías.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Camilo Lanz.- Hoy a la 1 en Centenario y 472.

Dos violas, un cantor y La Bella.- Hoy a las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, recital de tango del cantante Humberto Pastor, acompañado por Natalia Pastor, Luis Teixidó y Damián Villalba.

Jofi Trío + Estefanía Pérez y Paulo Loewy.- Hoy a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, en el marco del ciclo Más que musas.

Concierto solidario.- Hoy a las 19 en el Auditorio del Centro Cultural Malvinas, 19 y 51, el Ensamble Cruz Roja Argentina brindará un concierto por su sexto año de trabajo y a la memoria de su desaparecida compañera, Mónica Novoa. Entrada: un alimento no perecedero para Voluntariado Social de La Plata.

M. Turkovich del trío de cámara

CINE

Competencia oficial.- Hoy a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gastón Duprat y Mariano Cohn.

Guiexhuba.- Hoy a las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Sabrina Muhate en el marco del Ciclo Fesaalp.

TEATRO

Entre Puertas.- Hoy a las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, en el marco del ciclo de teatro breve se ofrecen cuatro obras de 15 minutos con dirección de Ignacio Mamonde.

El pabellón de los millennials: Última función.- Hoy a las 21.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Rigoberto Horacio Vera, con dirección de Diego Biacotto. Una sanción. Cuatro estudiantes sin teléfono celular. Una hora para escribir las disculpas por sus errores. ¿Quién responde a sus preguntas? ¿Quién atiende a sus reclamos? ¿Quién está del otro lado?

Más que real.- Hoy a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Laura Manzini, bajo la dirección de Emiliano Samar. Es la historia de Claudia, una mujer de mediana edad empleada en una repartición estatal que lidia todos los días con la demanda de su trabajo y con una madre que a pesar de estar postrada en una cama gobierna su vida. Para escapar de esa realidad y después de trágicos fracasos amorosos Claudia comienza a fabular con el hombre de sus sueños y crea en su cabeza al romántico héroe que supuestamente la rescatará de esa vida. Claudia intenta con varias técnicas y terapias para deshacerse de su creación.

Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en 51 entre 18 y 19 presentan sus grandes éxitos. Transformismo y humor.

Desventuras de la vida cotidiana.- Hoy a las 21 en El Altillo, 1 casi esquina 67, versión libre sobre textos de J. Mauricio y O. Viale. Con Caro Amigo, Gaby Ratto, Flor Ulloa, Silvia Ferroni, Isabel Palumbo, Dante Busatto, Milagros Díaz y Miguel Benítez. Con idea y dirección de César Palumbo. Técnica: Facundo Quintana.

Carnem levare.- Hoy a las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Maria Eva Palottini y actuación de Catalina Napolitano.

Drácula, el musical.- Hoy a las 22 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, escrito y dirigido por la dupla conformada por Pepe Cibrián y Ángel Mahler y producido por Tito Lectoure. Celebrando sus 30 años.

Sabrina sin voz.- Hoy a las 20 en La Nonna, 3 esquina 47, se presenta esta obra compuesta por cuatro obras cortas cuyos temas apuntan a visibilizar la violencia de género y el uso abusivo del poder. Con libro y dirección de Marta Albanese.

Templo, Estancia, Batallón: La historia de nuestra región.- Hoy a las 20.30 en 471 y 14b, City Bell, a cargo del Teatro comunitario La Caterva, bajo la dirección de Pablo Negri, con 60 vecinos y vecinas en escena. A través de este espectáculo, La Caterva cuenta la historia de City Bell desde mucho más allá de su nacimiento como pueblo: desde la prehistoria, época en que el mar cubría la región. Se relata la llegada de sus primeros habitantes, los Querandíes, y su sometimiento al conquistador español; el establecimiento de los jesuitas en 1690 y el paso de los ingleses en 1807 rumbo a Buenos Aires. La obra, también, dedica un pasaje a la usurpación de Malvinas y reivindica la memoria de las víctimas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Como cierre, en un ida y vuelta al pasado, se habla de la llegada de la familia Bell a la región, entre otras cosas. “Templo Estancia, Batallón: La historia de nuestra región”, representa en sí misma, una metáfora de la historia de nuestra Nación. Apta para todo público. Entrada unicamente con reserva: Instagram (@lacatervadecitybell) // Facebook (@lacatervadecitybell)

Perro que ladra.- Hoy a las 20 en 17 y 68, creación colectiva con idea y dirección de Fabián Fernández Barreyro. Última función.

Intimidad y Delirio.- Hoy a las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, show de stand up del comediante Pablo Cordonet.

Tres viejas plumas.- Hoy a las 21 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Claudia Piñeiro dirigida por Liliana Mariño, a cargo del grupo Alquimia.

Infantiles

Alicia en el país de las Maravillas.- Hoy a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso.

“Perro que ladra”

MAÑANA

MÚSICA

La Flauta Mágica y la aventura de la noche hacia la luz.- Mañana a las 17 en Sala 420, 42 entre 6 y 7. La compañía Lírica en diagonal presenta esta versión libre de la ópera de Mozart adaptada para el público infantil y disfrutable para todas las edades. En un reino de fantasía, el príncipe Tamino emprende aventura tratando de encontrar a la princesa Pamina, la hija de la Reina de la Noche. Lo ayuda su amigo Papageno, el cazador de Pájaros. Tratando de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la noche y la luz, el príncipe arriesga su vida al pasar por las pruebas que le impone Sarastro.

Tous Ensemble + Ensamble Vocal Aurigae.- Mañana a las 19 en Parroquia La Piedad, 24 esquina 66, con dirección de Emiliano Linares y Analía Miranda respectivamente.

La Delio Valdez.- Mañana a las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59 presenta su nuevo disco, “El tiempo y la serenata”.

Carito Echegaray presenta “El Tablao”.- El domingo a las 20.30 en Royce, 13 y 47, con la participación de artistas flamencos nacionales e internacionales. En esta oportunidad, serán de la partida Guada Aramburu, Andre Defelice y Carito Echegaray al baile; Rodrigo González en la guitarra y Raúl Jiménez, cantaor de Madrid. Más info y reserva de entradas por Instagram: Carito Echegaray escuela flamenca.

CINE

Vicenta.- Mañana a las 18.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Darío Doria.

Competencia oficial.- Mañana a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gastón Duprat y Mariano Cohn.

The Pleasure of Being Robbed.- Mañana a las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Josh Safdie en el marco del Freakshow.

TEATRO

Juan Moreira, una leyenda popular.- Mañana a las 20 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Claudio Rodrigo.

Drácula, el musical.- Mañana a las 19.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, escrito y dirigido por la dupla conformada por Pepe Cibrián y Ángel Mahler y producido por Tito Lectoure. Celebrando sus 30 años.

La arrogancia de la piedra.- Mañana a las 20 en Dynamo, 17 y 68, con dramaturgia y dirección de Jazmín García Sathicq.

Sapo de Otro Pozo.- Mañana a las 18 y 20 en Doble T, 34 entre 27 y 28, obra de Teatro Ciego.

Sex: la gira.- Mañana en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, vuelve a La Plata la troupe hot de José María Muscari, encabezada por Christian Sancho y Ginette Reynal, Celeste Muriega y Maxi Diorio, Valeria Archimó y Mario Guerci, entre más.

Un lugar: ciertas mujeres.- Mañana a las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Nora Oneto. Rastros de un pueblo. Retazos de la vida de ese pueblo y de mujeres que vivieron allí. Mudan espacios, tiempos y personajes y en escena mujeres de otrora y mujeres actuales, descendientes de aquellas , que aunque con vidas que transcurren en contextos diferentes se reconocen en cuestiones femeninas similares.

INFANTILES

Clarita y sus princesas.- Mañana a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer. Un cuento con todas las princesas en una cuidada producción de vestuario, luces robóticas y músicas pegadizas.

El Principito: un viaje hacia mundos desconocidos.- Mañana a las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, a cargo del grupo teatral independiente Doble Faz con dirección de Carla Pontini Vázquez.

Carito Echegaray