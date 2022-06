La maternidad joven: el difícil camino para salir adelante

En Ringuelet, Thiago (de 7 años) y su hermana Sol (de 4) juegan con Martina y Franchesca, ambas gemelas de 2 años. Se divierten como si estuvieran en un Jardín de Infantes, aunque lo curioso es que las más chicas son en realidad las tías de los otros dos hermanos. La extraña disparidad familiar se debe a que las madres de las criaturas son a su vez madre e hija.

Yanina tuvo a su primer hija cuando tenía solo 12 años, y su hija Milagros fue también madre muy joven, a los 16. Además, Yanina tiene otros cuatro hijos, hoy de 17 y 14 años, junto a las gemelas de dos años, que nacieron después que los hijos de su hija, y que a su vez la convirtieron en abuela a los 27 años.

El complejo intríngulis etario de esta familia platense, se está dando en estos tiempos de manera mucho más frecuente de lo que se podría suponer, en un fenómeno que si bien puede presentar dificultades, también ofrece posibilidades de salir adelante para las madres muy jóvenes.

Según advierten especialistas en el tema, se trata de una situación cada vez más frecuente debido a diferentes motivos asociados tanto a lo cultural como a lo singular de cada persona, aunque a partir de esta llegada temprana a la maternidad, en la mujer se da un cambio en la manera de concebirla. Se debe tener en cuenta la menor formación con la que las mujeres llegan a esta etapa, su incipiente madurez y el menor registro de riesgos. Es por ello que las jóvenes necesitan más información y preparación a lo largo de este proceso.

En relación a su edad, en muchos casos atraviesan esta etapa asociada aún a situaciones de dependencia económica y emocional respecto de su familia de origen. Esto podría traer como consecuencia algunas dificultades a la hora de establecer líneas autónomas de crianza, más allá de las que los flamantes abuelos intenten desarrollar. Por eso, es fundamental el concepto de familia en su sentido acotado, la que puedan construir con su pareja, si es que permanece a su lado, y decidir las cuestiones del embarazo y de la crianza según sus auténticas opiniones y posiciones. También es importante que si el padre del bebé no permanece junto a la embarazada, esto no es sinónimo de estar sola, sino que existen muchas otras redes de contención, se advierte.

Una nueva vida siempre es una bendición, se afirma, aunque su llegada no haya sido planeada, y es uno de los momentos más hermosos que una mujer pueda imaginar. En el caso de chicas adolescentes, puede ocurrir que algunos de sus proyectos tal vez se demoren un poco más, lo que no implica que no vayan a concretarlos, ya que pueden tener éxito en su vida laboral y profesional y también criar a su hijo.

Pero, ¿qué es lo que sucede con esa joven que de pronto se encuentra con un embarazo tal vez no deseado y con una situación que piensa no poder manejar?

Si su familia la apoya ya cuenta con una ayuda esencial, dado que la contención de padres, hermanos o quienes la rodean, es fundamental para que pueda relajarse y disfrutar de esa etapa. Pero si en cambio la familia no está de acuerdo, deberían pensar que tal vez no es el momento para que ellos entiendan lo que sucede, y es posible que más adelante la familia cambie su postura. Pero lo importante en el presente es buscar un apoyo, que también se puede encontrar en familiares más lejanos o en lugares estatales para madres adolescentes, indican especialistas.

“Todos los riesgos obstétricos están aumentados en menores de 15 años”

En cuanto a los padres futuros abuelos también deben saber que no hay mayor alegría que apoyar a su hija ante la llegada de ese nieto -aseguran especialistas-. Seguramente no es lo que soñaron para su hija, pero el acto de amor que están haciendo logrará que ella crezca y se transforme en una madre responsable de su hijo y en una adulta feliz y realizada. Si, por el contrario, les cuesta aceptar que ella está embarazada, deben pensar que sucedió algo inesperado y que no hay manera de modificarlo. Es el momento ideal para dejar atrás estructuras de pensamiento tal vez un tanto rígidas, y aceptar la realidad, porque hay una hija y un bebé que los necesitan muchísimo. No sirve de nada echar culpas o dejar desamparada a la adolescente, ya que se pueden arrepentir más adelante. Los actos de amor implican, en muchas ocasiones, ir más allá de los límites propios en pos del bien del ser al que se ama.

LOS CASOS NO DESEADOS

De acuerdo a un informe de Unicef sobre la “Situación de Salud de los Adolescentes en la Argentina”, elaborado en base a estadísticas disponibles en distintos organismos del Estado, el 67,5 por ciento de las adolescentes que se convierten en madres cada año -3 mil de ellas antes de los 15 años- no buscaban quedar embarazadas, pero casi el 80 por ciento no venía utilizando ningún método anticonceptivo para evitarlo.

Múltiples son las causas que explican por qué casi 7 de cada 10 madres adolescentes llegaron accidentalmente a esta instancia, un indicador que, según analizan los profesionales de ese organismo, “se sostiene en el tiempo”.

“En general -señalan desde Unicef- las adolescentes tienen información sobre métodos anticonceptivos, pero incorrecta. Otro factor es la discontinuidad en el uso, así como las barreras que siguen existiendo en el sistema de salud para el acceso. Por otro lado, el sistema muchas veces les brinda un método que no es el que ellos desean, porque siguen existiendo mitos, como por ejemplo que el DIU no sería adecuado para las adolescentes”.

La investigación reveló asimismo que el 15,7 por ciento de todos los bebés nacidos vivos por año en Argentina tienen madres de entre 10 y 19 años, un porcentaje que es mucho más abultado en provincias como Formosa -donde representan el 24,4 por ciento de las mujeres que dan a luz-, pero a su vez mucho menor en otros distritos.

Sin embargo, que 3 mil menores de 15 años den a luz cada año en la Argentina “es una cuestión de alarma, en primer lugar porque soslaya la posibilidad de abuso sexual y relaciones sexuales no consentidas”, según Unicef.

“Además -sostienen los profesionales de la entidad- todos los riesgos obstétricos están aumentados en menores de 15 años, además de que es mayor el riesgo de prematurez y bajo peso para el recién nacido”.

“Las adolescentes que dejan la escuela están más propensas a quedar embarazadas”

Otro factor a tener en cuenta, es que atravesar la experiencia de maternidad a edades tan tempranas, repercute también fuertemente en la escolaridad.

“La relación con el sistema educativo es compleja -señalan desde Unicef- porque aquellas adolescentes que dejan la escolaridad están más propensas a quedar embarazadas, pero también quedar embarazadas hace que abandonen la escolaridad, lo que impacta mucho en la construcción de futuro y la salud de los hijos”.

El informe también avanzó sobre cuestiones de planificación familiar, mostrando que el 20 por ciento de las adolescentes sexualmente activas no usa ningún método anticonceptivo.

“Hoy hay más acceso a anticonceptivos en hospitales -concluye el estudio- y hay provincias donde se están usando en gran medida cuando antes se descartaban porque se vencían, pero falta mucho por hacer todavía, porque aún hay chicos que desconocen sus derechos, y adultos que les dicen que tienen que ir con sus padres, o que aún son muy chiquitos para eso”.