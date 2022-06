River le ganó a Lanús con una ráfaga de media hora

Volvió a ganar River, esta vez frente a Lanús, en el Monumental, certificando que la goleada de la fecha anterior en Santa Fe, a Unión, fue el despegue del equipo de Marcelo Gallardo, que en este contexto empezará a transitar la ronda final de la Copa Libertadores, más exactamente en octavos de final, a partir de una llave que tendrá que resolver con Vélez a partir del miércoles a las 21:30 en Liniers.

La presencia de José Antonio Paradela en la línea de medios resultó una de las claves, sino la primera, para la victoria de los Millonarios. El ex Gimnasia tuvo una actuación consagratoria, porque confirmó que tiene una estatura suficiente como para jugar en River: primero en la definición del 1-0, con zurdazo, a colocar, desde afuera del área; después, con una asistencia, de taquito, dentro del área, para el 2-0 firmado por Braian Romero.

El partido correspondió a la quinta fecha de la Liga Profesional, se jugó en medio de noticias vinculadas a los refuerzos con los que podrá contar el club de Nuñez para el certamen continental, como Lucas Beltrán y Rodrigo Aliendro, provenientes de Colón, quienes podrán ser inscriptos en la lista de buena fe en el marco de negociaciones que incluyeron el pase de Alex Vigo, y con un regreso a las tribunas.

Si, un regreso, porque después de mucho tiempo, se escucharon los bombos y los redoblantes poniéndole música al aliento de la gente. No estuvieron en manos de “Los Borrachos del Tablón”, sino en la “Sívori Media”, a cargo de un grupo de hinchas que gestionó esta movida.

Los goles de Paradela y Romero, en poco más de media hora, y al término de jugadas desarrolladas por el carril izquierdo, que viajaron luego en a la derecha en el primero de los casos y al medio en el segundo, parecieron adelantar una noche de fiesta completa en el Monumental, porque River desplegaba un juego dinámico, mostrándose superior a un Lanús que de todos modos en una salida rápida alcanzó el descuento a través de Lautaro Acosta.

No pasó lo mismo en la etapa complementaria, porque en el primer ataque a fondo Lanús se perdió el empate cuando José Sand levantó desde posición muy favorable y como River no recuperó el control, el resultado quedó abierto. Y en ese contexto avanzó el juego que en definitiva no alteró el 2-1 dibujado en la primera etapa.

Aquella ráfaga de la primera media hora, de fútbol y un par de goles, terminó siendo premiada por el público de River que despidió con una ovación a Julian Álvarez, el goleador transferido al Manchester City que jugó su último partido en el Monumental por la Liga Profesional ya que a partir del 7 de julio se sumará a la filas del equipo inglés.

Encaminada su recuperación en el torneo local, con jugadores recuperados, como los casos de Paulo Díaz y David Martínez, los marcadores centrales, River apostará ahora a pasar los octavos de final de la Copa Libertadores; mientras que Lanús, de capa caída, que anoche terminó con nueve por las expulsiones de Matías Pérez y Brian Caraballo, en el descuento, también jugará por octavos, pero de la Copa Sudamericana, contra Independiente del Valle, de Ecuador.