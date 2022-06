El calvario de una madre: viuda con siete hijos y una historia trágica

Nadia Pineda es emprendedora y madre de siete hijos. Desde hace tres años debe sobrellevar el cuidado del hogar en soledad. Es que, en 2019, un sujeto le arrebató la vida a su pareja y padre de sus hijos. Para colmo, en los últimos días casi pierde a uno de ellos en un hecho similar, del que nadie se hace responsable.

El homicidio de Juan Carlos Calascibetta (34), conocido en el barrio como “Carlitos”, ocurrió el 7 de septiembre de ese año, en el marco de una aparente discusión vecinal que se produjo en horas de la mañana en la zona de 149 entre 54 y 56. La víctima recibió una puñalada en el tórax que le provocó la muerte.

Por este hecho fue detenido Horacio Guillermo Zárate, a quien la Justicia le otorgó la libertad en marzo del 2020. El hombre reside a tan sólo cuatro cuadras de la vivienda de los familiares de la víctima. Pese a haber permanecido en prisión tan sólo seis meses, Zárate deberá enfrentar un juicio oral.

Fuentes judiciales altamente calificadas informaron a EL DIA que el próximo martes 28 de junio se llevará a cabo una audiencia preliminar. Vale destacar que la fecha original de esta jornada estaba definida para el 5 de mayo pasado pero, finalmente, se hará a finales de este mes.

En ese contexto, y aún no pudiendo digerir lo que le pasó a su marido, Nadia afronta otro dilema con uno de sus hijos. El joven cursa tercer año en la Escuela Técnica Industrial Media Nº 3 de Los Hornos, institución educativa ubicada en 60 y 140, y hace algunos días fue víctima de una brutal golpiza por parte de alumnos de la Escuela Comercial. No se trata de un hecho aislado, estos ataques -afirman- son recurrentes.

En diálogo con EL DIA, la mujer relató la desesperante situación que vivió con su hijo de 14 años: “Salió de la escuela y fue atacado por estos pibes de la Comercial. Primero lo tiraron al piso y después lo patearon en la cabeza. Es terrible lo que está pasando. A mi hijo gracias a Dios no le robaron nada, aunque hubiera preferido que le roben y no que lo golpeen de la manera que lo hicieron”, contó.

Uno de sus hijos fue brutalmente golpeado a la salida de la Escuela Industrial Nº 3

Consultada sobre si recibieron alguna respuesta de las autoridades de la escuela, Nadia aseguró: “No tuvimos noticias”. También contó que los directivos del colegio “no llamaron al 911, ni al SAME”.

Hay pruebas suficientes

En un momento de total ignorancia, los jóvenes agresores publicaron un video en Instagram, evidenciando su accionar. Se trata de un elemento probatorio más que suficiente para que la Justicia accione.

“Este no fue un hecho delictivos más, porque fue perpetrado con mucha saña. Que le roben es una cosa, sabemos cómo está la calle, pero pegarle patadas en la cabeza es de maldad”, expresó.

Juan Carlos Calascibetta fue asesinado de una puñalada en 2019 en Los Hornos

Y agregó: “En el video está evidenciado lo que hicieron. Hay una impunidad terrible. Para colmo, desde el colegio saben quienes son y no se hacen responsables. Esto se va a seguir agravando si no hacen algo”.

Nadia contó que en el momento del ataque, los jóvenes quisieron robarle sus pertenencias pero, afortunadamente, el menor fue asistido por los empleados de un comercio de la zona.

“Les agradezco de corazón porque fueron los únicos que lo socorrieron. Los demás lo veían ahí tirado y no fueron capaces de ayudar. A estas personas les debo la vida, porque si no hubieran salido del negocio y ayudado a mi hijo, hoy estaría lamentando otra tragedia”, manifestó.

Nadia no pudo contener las lágrimas al relatar aquel suceso, y lamentó el hecho de que su hijo tuviera que padecer otro disgusto. “Quedé viuda con 7 hijos, imaginate el día que me llamaron diciéndome que mi hijo estaba golpeado. No te das una idea como corrí por la calle como una loca, quería ver a mi hijo. Cuando llegué me lo entregaron así, golpeado. Él ahora está mal psicológicamente. Ya no quiere ir solo a la escuela, lo tengo que llevar y traer. Por suerte, cuento con la ayuda de mi mamá que me acompaña siempre”, concluyó.