Una tarde con “apagón” para el dinero electrónico

Durante la jornada de ayer, la rutina del retiro de plata para hacer compras o bien el pago con débito y la difundida “billetera virtual” que ofrecen bancos y empresas, entregó otra escena para el fastidio: no andaba nada. La sorpresa desagradable derivó de una falla que, según indicaron diversas fuentes del sector financiero, se generó en una de las redes que brinda plataforma al dinero electrónico.

Alrededor de las cuatro de la tarde este diario comenzó a recibir una catarata de reclamos de personas que, tarjeta en mano entraron a los cajeros automáticos o sacaron el teléfono para gastar desde las denominadas “fintech”.

Según las fuentes consultadas por este diario, todo derivó de una “falla generalizada” en la Red Link, que opera con distintos bancos, tanto en la red de cajeros automáticos como en los distintos sistemas de pagos.

En varios puntos del país

Los inconvenientes se produjeron principalmente en La Plata, en otras localidades de la Provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y en otras regiones del interior.

Según los distintos testimonios de gran cantidad de usuarios, los inconvenientes para operar comenzaron a producirse entrada la tarde e incluyeron los cajeros automáticos de Red Link, los pagos a través de Posnet y distintas plataformas. Todo estuvo fuera de servicio hasta alrededor de las seis de la tarde, cuando se anunciaba en algunos comercios sobre la vuelta de las operaciones.

Hasta ahí, todo mal, en particular para personas que usan la billetera virtual de uno de los bancos públicos de mayor volumen de la Provincia y el país. “No te gastes. No vas a poder usarla”, dijo una comerciante a una clienta en la zona de 49 entre 1 y 2. “¿Y cómo hago querida? No tengo otra forma. Sólo estoy en ese banco”, le respondió la mujer con tono, entre amable y de angustia.

Atrás, de la mujer, otro cliente ya había sacado el celular para atrapar el descuento del 30% ó 40% que ofrece la APP el fin de la semana, en comercios adheridos.

Mal día

El apagón llegó en un mal día, según el análisis que se hacía en otros comercios de la Región, gracias a la atracción que genera la promoción.

“Es un problema porque mucha gente espera hasta hoy para hacer compras y ahorrar un poco. Y nosotros también nos preparamos para vender más”, lamentó un comerciante del centro de la Ciudad.

Una fuente de la empresa Link dijo a la prensa que el inconveniente registrado ayer fue masivo, con afectación de transferencias inmediatas y billeteras pero, aseguró en horas de la tarde que “el sistema se está recuperando”. No obstante eso, no se brindó información en forma oficial.