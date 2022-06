Transfobia: un caso que impacta en el fútbol amateur

Ángeles Helguera tiene 37 años, es oficial del Servicio Penitenciario bonaerense y desde hace años tiene una pasión, la de jugar al fútbol. De hecho, fue la primera jugadora trans de la Liga Amateur Platense, en cuyos torneos viene participando desde el año 2016, primero en el club Villa Montoro, luego en For Ever, y actualmente lo hace en el club Alumni de Los Hornos, donde junto a sus compañeras persigue el objetivo de clasificar al Torneo Federal, para lo que se encuentran muy bien encaminadas. Sin embargo, desde hace un tiempo asegura sentirse hostigada por su condición por parte de dirigentes de un club de la Liga Amateur Platense de Fútbol, y así lo denunció en las últimas horas ante el INADI La Plata.

“Buscan de alguna manera incomodarme exigiendo estudios de testosterona”

Estas conductas fueron definidas como “transfóbicas”, y la denuncia se efectivizó luego de “reiterados hechos de hostigamiento que buscan impedir que Ángeles juegue al fútbol, como lo viene haciendo desde hace seis años”.

En la presentación realizada, la denunciante detalló que “hay una persona que me hostiga, me acosa, busca de alguna manera incomodarme, exigiendo a entidades como la Liga Amateur Platense, que me solicite estudios de testosterona, hablando y tratando de convencer a los demás clubes que apoyen su causa, que por ser una identidad trans tengo que sí o sí someterme a estudios médicos para poder jugar a la pelota, lo que vengo haciendo desde el año 2016 en la Liga”.

Sobre estos episodios, en tanto, la responsable del INADI La Plata, licenciada Karina Vitaller, señaló que “el INADI viene presentando desde el año pasado, en el marco de la campaña federal ´Deportes sin Discriminación´, una serie de propuestas de articulación con clubes de todo el país para trabajar contra la discriminación y la violencia en el deporte, como esta que se ejerce contra Ángeles por el solo hecho de ser una mujer trans. La campaña apunta a sistematizar, fortalecer y federalizar acciones e iniciativas que el organismo viene llevando a cabo a través de su Observatorio de la discriminación en el Deporte”.

Si bien Angeles destaca que nunca tuvo problemas ni con compañeras de equipo ni con rivales, recuerda que los actuales hechos de hostigamiento se suman a los recurrentes insultos discriminatorios proferidos durante un partido de la temporada pasada, lo que llevó al entrenador de su equipo, Pablo Sters, a manifestar que “a partir de ahora, en cada partido que pase esto nos vamos a parar en la cancha y no vamos a jugar, por más que tengamos que perder los puntos. No vamos a seguir el partido cuando pasen estos actos de discriminación. Vamos a poner una bandera y trataremos de que circule por todas las canchas del fútbol femenino de la liga, para que se tome conciencia y no suceda nunca más”.

“TESTEOS INCONCEBIBLES”

“La ley – se expresó desde el INADI- reconoce el derecho humano fundamental de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con ella, al libre desarrollo conforme a dicha identidad y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad. Asimismo, le reconoce el derecho a decidir, desarrollar y expresar libremente su identidad de género, sin someterse a diagnósticos psicológicos y/o psiquiátricos, procedimientos de modificación corporal no deseados, ni a instancia judicial alguna. Por todo esto desde el INADI nos pusimos a disposición de Ángeles, y la acompañamos, así como a cada persona que esté atravesando situaciones similares”.

“Este año pensaba abandonar, pero decidí seguir. Los ataques me dan más fuerza”

“Por otra parte resulta inconcebible – señaló Vitaller - que los testeos de testosterona se realicen solamente sobre cuerpas trans, y que aún sigan siendo los datos biológicos los que pesen a la hora de reconocer una identidad, ante supuesto de que existen ventajas basadas en caracteres biológicos. Por ejemplo hoy (por ayer domingo ) se desarrolló en la cancha de Peñarol de Olmos el partido entre el equipo del Club Brandsen y Alumni, que en su momento se había suspendido justamente por esta causa, donde resultaron ganadoras las jugadoras de Brandsen, dando por tierra con este argumento discriminatorio que supone una “ventaja biológica” de unos géneros y características sexuales por sobre otras”.

Justamente sobre ese partido, Angeles contó que “perdimos 3 a 1 y para nosotras fue un paso atrás en la lucha por la clasificación al Federal, de la que estamos a solo un punto. La verdad es que yo este año pensaba abandonar la competencia, pero decidí seguir por ese objetivo, y estos ataques que recibo, a los que siempre les resté importancia, me dan mas fuerza, no por mi, sino para que todas las chicas como yo que quieran jugar puedan hacerlo tranquilas”.