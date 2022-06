La Justicia revocó el fallo a favor de Natalia Denegri por el “derecho al olvido”: qué dice Google

Natalia Denegri no se quedará de brazos cruzados. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo a su favor en el pedido de “derecho al olvido” contra Google, para que la plataforma deje de relacionar su nombre con los escándalos que protagonizó en su era mediática.

Natalia Denegri ya adelantó que apelará a la Corte Internacional de Derechos Humanos por todas aquellas mujeres que no pueden o no tienen las posibilidades de lucha, ya que considera que su pedido no restringe la libertad de expresión, sino que solicita dejar de vincular su nombre con todo aquel vídeo perteneciente a la década del ‘90, cuando ella era menor de edad.

Es que en ese entonces, la mujer argentina tenía 19 años y la mayoría legal era de 21. En diálogo con Radio 10, aseguró que se siente revictimizada y enojada ya que desde anoche, muchos periodistas le escribieron con el fallo publicado, algo que supuestamente debería ser informado primero a las partes, este martes.

La ahora empresaria, radicada en Estados Unidos, afirmó ser víctima de “un juez corrupto” en referencia a Hernán Bernasconi. Luego recordó que ella era menor de edad en ese momento, que nunca quiso ser famosa pero se encontró manipulada por un poder mayor al que ella no tenía acceso.

Gracias a ello, sufrió ataques de pánico y no quería salir a la calle, cuando nuevamente salían a la luz los vídeos pertenecientes al 1996 y 1997, cuando Guillermo Coppola fue detenido. Antes de finalizar, repitió que su intención no es que “se borre nada”, sino ya no ser vinculada con ese contenido en las búsquedas de Google.

Qué dice el gigante de internet

En Google Argentina recibieron de forma muy positiva este fallo y levantaron la bandera al hablar del “fuerte compromiso con la libertad de expresión, información y acceso a contenido en internet” así como el “derecho a los ciudadanos a buscar”.

A su vez, consideraron que “el paso del tiempo” no es un factor de medición para la pérdida de “relevancia” en ciertos temas que pertenecen a la “memoria social”. Sin embargo, tras las declaraciones de Denegri no se han manifestado.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia argumentó que el contenido al que se refiere la denunciante es de acceso público ya que es famosa y que “no se brindaron argumentos suficientes” para fallar a su favor.