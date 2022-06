Duro reclamo de Franja Morada en Medicina

La polémica por los aplazos masivos en la facultad de Medicina de la UNLP sumó ayer duras críticas de Franja Morada, que a través de un comunicado vinculó la problemática con la falta de docentes, espacios y herramientas para atender la masividad de las cursadas en 60 y 120. Y apuntó por ello a la actual gestión.

Según advirtieron en la agrupación reformista, “los estudiantes de 1º año de la carrera de Medicina (donde desaprobó el 80% de los que se presentaron a rendir en un primer parcial de Anatomía C) no fueron cuidados ni preparados durante los últimos dos años y hoy terminan siendo víctimas de la inacción e inoperancia de las autoridades que encabezan y conducen nuestra casa de estudios”.

En ese sentido -y después de recordar que el decano Juan Ángel Basualdo Farjat fue reelecto con el acompañamiento de Remediar (JUP, mayoría estudiantil en el Consejo Directivo), Unite (PCR) y Viento de Abajo (Patria Grande, minoría en el Consejo)-, desde Franja Morada protestaron que “no es justo cuestionar a estudiantes que no cursan con las mínimas garantías de tiempo y formas” ni cuestionar “si estudian o no lo suficiente cuando [producto de la pandemia] estuvieron durante dos años encerrados, terminando la secundaria tras una computadora (aunque muchos sin acceso a ella), por la sola decisión del gobierno del Frente de Todos que no hizo más que profundizar las desigualdades” como “tampoco es justo poner el foco en una cátedra que no tiene la cantidad de docentes ni las herramientas necesarias para tanta cantidad de alumnos debido al desfinanciamiento del gobierno nacional en las universidades y que las agrupaciones estudiantiles acompañan”.

Luego de direccionar sus dardos a las agrupaciones estudiantiles “que levantan las mismas banderas políticas a nivel provincial y nacional”, en Franja Morada admitieron que “duele ser noticia nuevamente por los ‘bochazos en Ciencias Médicas’, o por la violencia que ejercen ciertas agrupaciones”, en referencia a los momentos de tensión que se vivieron la semana pasada durante un piquete que buscó visibilizar la situación en 60 y 120. Para los reformistas, ese hecho solo sirvió para evidenciar “el oportunismo y no lo que los estudiantes necesitan”.

Sobre el final del comunicado al que accedió este diario, los militantes de Franja Morada lamentaron que lo que ocurre hoy en Medicina trae el recuerdo de épocas pasadas y reclamaron “más cargos docentes rentados, más infraestructura, mejorar las condiciones de cursada y garantizar una educación pública y de calidad”.

En tanto que bogaron por “una facultad que nos contenga y no que genere políticas que constantemente demuestran que nos quiere fuera”. Para ello, exigieron “más presupuesto que se traduzca en más y mejores cursadas, más profesores y más espacios” e insistieron en que los futuros médicos necesitan “cursar y formarse con calidad”.