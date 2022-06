"Cristina se está ganando la ira de Dios", la advertencia bíblica de Viviana Canosa

Viviana Canosa hizo una dura crítica al Gobierno ayer en su editorial y se despachó con una advertencia de tono bíblico. La principal apuntada para su filoso comentario fue Cristina Kirchner, de quien la ex colorada dijo que "con todas las maldades que hace (la vicepresidenta) se está ganando la ira de Dios".

En ese sentido dijo que "ahora se pelean por la caja de los pobres, a ellos no les importa el pueblo, sólo les importa quedarse con su dinero. La guita de los planes es una de las pocas cajas que no maneja La Cámpora y por eso Cristina puso foco en eso. El Presidente pactó con los movimientos sociales. Yo te doy la caja, vos no me sacás a la gente de la calle". Además reveló que Cristina "tiene otra idea de cómo manejar el tema, quiere que la guita esté en manos de los intendentes, para tener más platita para hacer política. Va por todo y con todas las maldades que hace se está ganando la ira de Dios".

También Canosa en su programa "Viviana Con Vos" que se emite por A24 disparó contra Alberto Fernández: "Qué mentiroso y que cagón que es el presidente, lo tuvo por Zoom a Putin y no condenó la guerra. Ahora está en el G7 y entonces sí condena a Rusia. Además dice que Argentina puede proveer al mundo de energía y alimentos. Nuestro presidente debería haber sido comediante: nos hace reír". Y continuó criticando al mandatario diciendo que "prometió energía para todo el mundo pero no tenemos ni gasoil. Prometió alimentos pero acá la gente se caga de hambre y cuando vas al super la comida sube todos los días".

Por otro lado cambió de tema y pidió que "ojalá esta locura de mujeres vs hombres se acabe de una vez, antes los hombres maltrataban a las mujeres, ahora las mujeres a los hombres. El hombre no es un enemigo. Mirá esta mujer a la que le encantan los piropos. Ella no ve ni machismo, nada malo atrás".