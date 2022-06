Lo declararon el perro más feo del mundo: conocé a Mr. Happy Face

Un perro ganó el premio al "más feo del mundo", luego de quedarse con el primer puesto en la Feria Sonoma-Marin de California. Mr. Happy Face sorprendió a todos con su espantoso rostro y terminó cautivando al jurado.

El animal es un chihuahua-chino de 17 años, que tiene una lengua perturberante, una cabeza inclinada y un peluquín de color blanco. Más allá de su apariencia, es una mascota bastante entendida y buena.

"Yo lo describo como si tuviera las orejas de murciélago, el cabello con mechones como el de Robert Smith de The Cure, una lengua más larga que Gene Simmons, un gruñido como el de Billy Idol y los ojos llenos de lágrimas, de mucho amor", destacó su dueña Benally a la presentadora del concurso As It Happens, Ginella Massa.