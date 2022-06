¿Quiénes son las dos mujeres con las que Piqué habría engañado a Shakira?

Mucho se ha hablado en las últimas horas de la ruptura amorosa entre el futbolista Gerard Piqué y la cantante mundialmente conocida Shakira. Cabe destacar que la relación entre Piqué y Shakira comenzó en 2010 y se conocieron después del Mundial de Sudáfrica, donde ella se hizo presente cantando en la apertura del evento más importante de ese año. Tienen dos hijos: Milan, que nació en 2013 y Sasha, que llegó en el año 2015.

Pero han surgido hipótesis que lo acercan a los porqué. Y mas precisamente del lado de Piqué, al que se lo vincula con dos relaciones diferentes y hasta con una mamá de un compañero de equipo. Sin dudas esto repercutió en Shakira, que desde distintos medios le iba llegando la información de que su esposo, estaría pensando en otra mujer.

En un podcast llamado "Mamarazzis", realizado por las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, dieron detalles sobre la “tercera en discordia”, al subrayar que se trataría de “una joven rubia de 20 años, que trabaja como modelo en eventos privados”. "La cantante lo ha pillado con otra y por eso habría tomado la decisión de separarse", aseguró Fa.

El segundo caso, es el de la madre de su compañero de equipo, Pablo Gavi, aunque rápidamente lo desmintieron. El periodista Melih Esat Acil, había manifestado en su cuenta de Twitter que la infidelidad se había concretado con la madre del compañero en el Barcelona. “Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer".

En abril, Shakira lanzó un tema que dice "Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show". Y el cual, luego continúa: "Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”. ¿Se habrá inspirado en el defensor?.