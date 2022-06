¡Lo hicieron emocionar! "Locho" obtuvo un particular beneficio en el Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos transita sus últimos días en la pantalla del 13 (al menos, la primer temporada). Con tan solo 7 participantes, las semanas se hacen mas largas y los juegos fìsicos mas pesados. Nadie quiere dejar nada librado al azar, todos pelean por el premio mayor: los 10 millones de pesos.

A su vez, esta semana se dio un giro en la competencia. Aquel equipo que ganó el primer juego (compuesto por Alex Caniggia, Lissa Vera y "Locho" Loccisano), tenía inmunidad durante la semana. Uno de ellos no iba a participar de los juegos y además, debían ser votados por sus propios compañeros, para ver quien obtenía el beneficio: y fue "Locho", quien se lo ganó y lo pudo disfrutar.

El participante recibió un sobre de la producción y manifestó: "Me dicen que vaya a la suite, que voy a tener una sorpresa, no sé qué es, así que vamos a ver si es Ricardo Arjona”, bromeó. Al entrar a la "suite" más confortable del certamen, vio una carta y una tablet dada vuelta, que le brindaron las primeras pistas. “¡Felicitaciones por haber ganado la inmunidad! Por eso te invitamos a disfrutar de una videollamada con uno de tus seres queridos”, decía la misma.

Y así fue. Sus padres, Mónica Meroni y Francisco Loccisano estaban conectados virtualmente para poder hablar con su hijo. “Estamos muy orgulloso de vos, muy orgullosos. Lo vemos todo el tiempo y sabemos la persona que sos. Estás siendo más vos que nunca mi amor”, le dijo su mamá.

“Es difícil verlo, no es fácil”, reconoció su papá, en referencia a las discusiones que mantuvo con sus compañeros y la larga racha donde resultó nominado.

“Estoy contento que se me esté viendo como realmente soy. Quería que sepan que estoy bien, pero también lloraba, y mientras pensaba que si me veían llorar, iban a pensar que estoy mal”, cerró el animador y ex participante del ciclo "Combate".