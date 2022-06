Súper agenda con clásico platense, Scaloneta, Roland Garros y más: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá como plato principal al clásico de la Ciudad: en UNO, se enfrentarán Estudiantes y Gimnasia, en el debut de ambos en el campeonato. A su vez, la Selección Argentina enfrentará a Estonia en un amistoso de preparación de cara al mundial de Qatar 2022. Por su parte, Rafael Nadal disputará la final de Roland Garros frente a Casper Ruud y Boca y River juegan con Arsenal y Defensa y Justicia. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Talleres vs Sarmiento ESPN Premium

13:00 Unión vs Tigre TNT SPORTS

17:00 Estudiantes vs Gimnasia TNT SPORTS

19:30 Boca vs Arsenal TNT SPORTS

21:30 Defensa y Justicia vs River ESPN Premium

UEFA NATIONS LEAGUE

10:00 San Marino vs Malta ESPN 2

13:00 Chipre vs Irlanda del Norte ESPN Extra

15:45 Portugal vs Suiza ESPN

15:45 República Checa vs España



NBA - PLAYOFFS

21:00 Finales - Golden State Warriors vs Boston Celtics ESPN 2

PRIMERA NACIONAL

11:00 Guillermo Brown P.M vs Instituto

13:00 Brown de Adrogué vs Tristán Suárez

13:00 Gimnasia de Mendoza vs Almagro

13:00 San Telmo vs Nueva Chicago

18:00 Atlético Rafaela vs Sacachispas

19:00 Guemes (SdE) vs Estudiantes RC

19:00 Santamarina vs CA Mitre

21:30 Belgrano vs Deportivo Morón



AMISTOSO INTERNACIONAL

12:30 Perú vs Nueva Zelanda

15:00 Argentina vs Estonia TYC SPORTS

18:00 Estados Unidos vs Uruguay

20:30 México vs Ecuador

PRIMERA "B"

13:00 Colegiales vs Deportivo Merlo

13:00 Los Andes vs Deportivo Armenio TOP RACE

09:30 Final TRV6 + Final TR Junior + Final TR Series TYC SPORTS

MOTOCICLISMO: WRC PORTUGAL

07:00 WRC Cerdeña - SS21 ESPN

LIGA ACB

07:30 Semifinales - Barcelona vs Joventut DEPORTV

CICLISMO: CRITERIUM DAPHINE

08:00 Etapa 1 ESPN 3

ROLAND GARROS

10:00 Final - Rafael Nadal vs Casper Ruud ESPN

PRIMERA C

13:00 Atlas vs San Martín Burzaco

13:00 Laferrere vs Argentino de Merlo

13:00 Liniers vs Leandro N. Alem

13:00 Victoriano Arenas vs General Lamadrid

19:00 Excursionistas vs El Porvenir

19:00 Midland vs Sportivo Italiano

GOLF: THE MEMORIAL TOURNAMENT

13:30 The Memorial Tournament - Ronda final