Elisa Carrió denunció que rechazó dinero de Techint: “Nos ofrecieron millones”

Tras la polémica por las licitaciones de IEASA y Techint sobre el gasoducto Néstor Kirchner, desatada tras el mensaje desde la cartera que conducía Matías Kulfas, la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió se manifestó sobre la empresa que dirige Paolo Rocca y dijo: "Nos ofrecieron millones".

Y aclaró: "Soy la única que jamás recibí un peso. El resto de la política siempre recibió plata de Techint, sea gobierno u oposición, para campañas políticas".

Según apuntaron medios nacionales, la referente de la CC lanzó: "Yo les voy a decir y voy a hablar con nombre y apellido. Como yo soy la única que jamás recibí un peso de Techint... Y nos ofrecieron, eh, millones. Ahora, el resto de la política siempre recibió plata de Techint, sea gobierno u oposición para campañas políticas. Entonces hablo con la autoridad de una persona que se le ofreció dinero. Fue Fernando Sánchez, él lo puede confirmar, a decirle que nosotros no recibimos dinero empresario. Esto no lo puede decir ni el kirchnerismo, ni el peronismo, ni ningún otro partido en la Argentina".

Y continuó: "Desde esa autoridad les puedo decir que el gasoducto tiene que hacerse y ver si hay alguna irregularidad en la licitación. Lo que hay que entender acá es que Cristina no quiere el gasoducto. ¿Por qué no lo quiere? Porque el gasoducto va a estar hecho para el año que viene, para los otros años. Entonces, como ella sabe que no va a ganar, ella no quiere que un próximo gobierno ni los argentinos tengan los beneficios de un gasoducto. El objetivo es dañar. El objetivo es que no haya gasoducto ni para los argentinos, que no haya dólares en el Banco Central y se funda la Argentina y ensuciar esto para pararlo ".

Tenaris, el proveedor mundial de productos de tuberías de acero del Grupo Techint al que Cristina Kirchner hizo referencia cuando en su discurso por los 100 años de YPF le pidió al Presidente que "use la lapicera", deberá pagar una multa mayor de 78 millones de dólares para resolver las acusaciones de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en relación con un esquema de sobornos.

Según informó la Comisión de Valores de Estados Unidos, por sus siglas SEC, "la resolución con Tenaris es el resultado de una presunta trama de sobornos en la que participaron agentes y empleados de su filial brasileña para obtener y retener negocios de la entidad estatal brasileña Petrobras".

Cristina Kirchner mencionó durante su discurso que, ante la faltante de dólares en el país, la principal empresa productora de caños sin costura traiga "a la Argentina la chapa laminada que hacen en Brasil". Al referirse a Tenaris, le exigió al Presidente Fernández que "use la lapicera" porque la empresa, en su balance del 2021, "triplicó lo del 2020" utilizando una sede subsidiaria en Brasil.