Las mejoras, lejos de llegar a las escuelas: "frazadazo" y piquete en el centro de La Plata

En el marco de las últimas protestas por las bajas temperaturas, la falta de gas y calefacción, y sumados a los problemas edilicios, se realizan distintos pedidos de mejores condiciones para que los alumnos puedan ir a clase sin problema alguno.

Tal como adelantó este medio días atrás, varios de los colegios se vieron obligados a suspender las clases por dicho clima y estas situaciones, que son marcadas por padres y chicos que asisten a los establecimientos, por el momento no fueron solucionadas en muchos casos.

Ahora, un nuevo "frazadazo" se desarrolla esta mañana en la Escuela Media Nº 8 de 48 entre 9 y 10, donde llevan adelante una nueva protesta, que incluye un piquete que está complicando el tránsito de autos, en hora pico y en pleno centro de la Ciudad.

También, en las últimas horas, la Escuela Primaria 44 de City Bell suspendió las clases en el turno mañana por falta de calefacción, según denunciaron los padres al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) debido a que aún no se hizo la revisión de las estufas para poder encenderlas y los chicos sufren el frío.

Por otro lado, en la Escuela media N°31 de 3 y 46, realizan esta mañana dentro de la institución una sentada y "frazadazo". Según manifestaron la protesta es por "los repetidos casos de bullying, maltrato verbal de profesores hacía alumnos, la falta de calefacción en las aulas, falta de comunicación de directivos a alumnos, y privación de derechos básicos tales como ir al baño o junta de delegados".

Los antecedentes

La escuela secundaria 15, en 19 y 464, City Bell, había manifestado la preocupación por "la cantidad de vidrios rotos en los salones, ventanas que no cierran y puertas destrozadas, además de que los calefactores no funcionan". "Nadie escucha nuestros reclamos", lamentaron.

También plantearon inconvenientes desde la Secundaria 54, de 122 y 604, en Villa Elvira. "Estamos sin calefacción, las ventanas y las puertas no cierran, los baños no están en condiciones. No aguantamos más", consignaron desde la comunidad escolar.

Otra secundaria con problemas y en donde se puso el tema en debate es en el Belgrano (o Media 1), luego de que las autoridades les avisaran por teléfono que, a partir de este lunes, ante el descenso de la temperatura, el ingreso en el turno mañana sería desde las 9.30.

Reunión del ministro con los gremios

Por su parte, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, se reunirá hoy con los gremios docentes para analizar la problemática de la falta de gas en unos 350 colegios de la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes gremiales y gubernamentales. Tras la suspensión de clases en algunas escuelas y la reducción de horas de clases en otras, el Frente de Unidad -que componen FEB, Suteba, Sadop, AMET y Udocba- pidió el encuentro con el ministro para "dar tratamiento específico a las condiciones prioritarias para el desarrollo de clases en el período de bajas temperaturas en las Escuelas bonaerenses".

Los representantes sindicales señalaron que "es para el FUDB fundamental acceder a la información de los planes y programas destinados a obras de gas, encendido y mantenimiento de sistemas de calefacción, y asimismo tomar conocimiento de los recursos transferidos a los consejos escolares y a los municipios para el desarrollo de las políticas antes mencionadas". Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se informó que la actual gestión invirtió más de 2.000 millones de pesos en la recuperación y mejora de las instalaciones de gas para calefacción y cocina de los establecimientos escolares bonaerenses.