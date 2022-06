VIDEO. ¡No, no, no! Bebé cruzaba la calle gateando en Lobos y un hombre lo salvó por segundos

Un comerciante de la ciudad bonaerense de Lobos se convirtió en héroe. ¿Qué hizo? Le salvó la vida a un bebe de ser atropellado. El pequeño se lanzó a gatear y avanzó sobre el pavimento y en un horario con muchos vehículos circulando.

El hecho que quedó grabado en una cámara de seguridad sucedió en pleno centro de esa localidad y en cuestión de horas ya será viral.

Bonifacio, el nombre del héroe de Lobos, contó cómo vivió esa situación: "Estaba por estacionarme en mi camioneta, unos metros antes, y terminé de estacionarme. Cuando bajé vi al bebé como podría haber visto cualquier otra cosa, pero me llamó la atención, y no podía salir del estupor de ver esa situación. No se me hubiera en mi vida pasado por la cabeza. Tardé como 10 minutos después de que pasó para entenderlo porque era como estar en una película" relató el oportuno salvador de la criatura.