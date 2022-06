La fiesta de YPF disparó el "internismo del internismo": denuncias de corrupción dentro del oficialismo y el resquebrajamiento del "albertismo"

Difícilmente alguno pensó que el acto del viernes último en Tecnópolis por los 100 años de YPF que marcaría el reencuentro de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, distanciados y sin hablarse durante más de 90 días, terminaría acrecentando el enfrentamiento declarado y público que se apoderó del oficialismo.

El acuerdo con el FMI, el rumbo económico, el ministro de Economía Martín Guzmán. Todos supieron ser, y siguen siéndolo en algunos casos, objetivos para que desde el kirchnerismo lanzaran críticas de todo tipo contra el Gobierno. Pero lo del viernes abrió un nuevo frente interno con un protagonista que ya venía siendo castigado desde el Instituto Patria pero respaldado por el propio mandatario. Matías Kulfas, hasta ese momento ministro de Desarrollo Productivo.

Kulfas, apuntado como uno de los responsables de no lograr controlar la inflación y azotado públicamente por el kirchnerismo, abrió una herida al referirse sobre el gasoducto Néstor Kirchner, el cual debe arrancar en Vaca Muerta y llegar hasta la provincia de Buenos Aires para luego empalmar con otros y así abastecer de gas a unos 2 millones de personas.

En on, y al parecer también en off con un mensaje de WhatsApp enviado a un grupo de periodistas, Kulfas cuestionó el proceso de licitación para la construcción de ese gasoducto. Trámite a cargo de la empresa estatal IEASA, controlada por La Cámpora. Kulfas objetó el proceso por entender que había sido hecho "a medida" de Techint, por ser la única empresa en el país capaz de fabricar los caños requeridos en los pliegos. Eso fue visto y leído como una confrontación con Cristina. Por eso la Vicepresidenta salió enfurecida a cuestionar al ministro, sin mencionarlo, en su cuenta en Twitter.

Eso fue suficiente para que Alberto Fernández le soltara la mano a uno de los funcionarios que se mantenía en el cargo desde el comienzo de gestión y más cercano a su persona. La interna en el oficialismo acababa de abrir una sucursal en el "albertismo". El jefe de Estado le pidió la renuncia al ministro "insolente". Pero la novela tendría un nuevo capítulo cuando en las últimas horas Kulfas fue a despedirse y entregar en mano su renuncia. Lo que habitualmente no es más que una hoja, en este caso fueron 14 en las que el ex ministro hablaba de un "internismo exasperante". Eso impulsó que fuera primero la vocera del Presidente quien saliera a tomar distancia de los dichos de Kulfas. Pero como si no hubiera sido suficiente, instantes más tarde fue el propio mandatario quien se encargó de aclarar que no compartía lo que había dicho el ex ministro. Ni las formas. A todo esto, Kulfas fue aplaudido por los empleados en el Ministerio cuando pasó a despedirse.

Así como Kulfas salió eyectado prácticamente en tiempo récord, la contracara fue la situación del desplazado embajador en Israel Sergio Urribarri, condenado a 8 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por corrupción. El ex gobernador de Entre Ríos, cercano a la Vicepresidenta, se mantuvo en sus funciones hasta que encabezó los festejos por el 25 de Mayo, lo que generó una ola de críticas y recién entonces sí el Presidente le ordenó que cesara en sus funciones.

Pero mientras lo que algunos llaman "el internismo del internismo", jugando con el término utilizado por Kulfas para referirse a lo que se vive en el oficialismo puertas adentro, el país está sumido en una crisis inédita y con resolución incierta por la falta de gasoil, a lo que se le suma que el Banco Central se va quedando sin dólares en la época de mayor rendición del campo, sin pagos importantes de la deuda pública gracias al acuerdo con el FMI, el mismo que objetara Cristina Kirchner y por el que su hijo Máximo renunciaría a la presidencia del bloque en Diputados.

El "internismo del internismo" dejó de ser exclusivo de la política: la Justicia empezó a investigar si los dichos de Kulfas constituyen algún delito, por lo que una disputa interna podría terminar en Tribunales como un caso de corrupción.

La falta de dólares, sumado al aumento del precio del gasoil como consecuencia, en parte, de la invasión de Rusia a Ucrania, y la demora en el comienzo de las obras del gasoducto Néstor Kirchner atentan contra la administración de Alberto Fernández. A lo que tampoco hay que dejar de mencionar los 13 mil millones de dólares que se tendrá que desembolsar para pagar el gasoil que se importa todos los años y que podrían ahorrarse de estar el gasoducto que desde Vaca Muerta alimentará a gran parte del país. Se importa gas teniendo la segunda mayor reserva del mundo.

Como si todo esto no fuera suficiente, la respuesta entre risas del dueño del supermercado La Anónima, Federico Braun, al ser consultado sobre cómo actuaban ante la inflación "remarcando todos los días" fue suficiente para que Cristina Kircher lo tomara para disparar sus críticas. Los dichos de Braun, según testigos, fueron primero en broma para luego sí darle lugar a una contestación seria durante un encuentro de los principales empresarios del país. Sin embargo la Vicepresidenta ya tenía un nuevo objetivo.

Mientras tanto, la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, parece enfrascada en comenzar a dirimir la interna para el 2023 con cruces subidos de tono entre el ex presidente Mauricio Macri y el titular del radicalismo, Gerardo Morales. Y por ahora no parece que hubieran terminado de limar las diferencias.