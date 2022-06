Apunten a Kulfas: el Presidente y los camporistas

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que no le “gustó lo que hizo Matías” (Kulfas) y por eso tomó la decisión de pedir su renuncia al Ministerio de Desarrollo Productivo, y agregó que “no comparte lo que piensa” el exministro “en ese punto”. pareció un nuevo mensaje con tono conciliador hacia el kirchnerismo en medio de la interna de la coalición gobernante, tras “sacrificar” a uno de sus hombres leales desde que llegó a la Casa Rosada, por sus acusaciones y sospechas sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

Al saludar ayer a los periodistas por su día en la Casa Rosada, expresó: “No me gustan los off, las cosas dichas en secreto, cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente”, aseguró el jefe de Estado y agregó: “No comparto lo que piensa Matías en ese punto”, agregó aunque las mismas declaraciones Kulfas se la había hecho a una radio porteña, tras el reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner al jefe de Estado que “use la lápicera”.

“Es un tema superado”, concluyó Alberto Fernández, aunque ahora su exfuncionario tiene que declara en la Justicia. (ver pág. 5).

En ese sentido, sobre las objeciones del exfuncionario, quien fue citado a declarar por la Justicia, Fernández consideró: “Yo no soy un juez”.

“Pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Matías Kulfas. Daniel es un gran amigo y hablé mucho con Sergio Massa, que es alguien cuya opinión yo pondero particularmente, y estuvimos viendo cómo encarrilar el momento que se estaba dando”, aseguró el Presidente.

Además, expresó que también está “feliz” por el regreso de Agustín Rossi al Gobierno, quien fue designado al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Dijo que es otro valor “incalculable” para su gabinete.

Antes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había cruzado a su ex compañero de Gabinete. “Lo que me contaron de la carta no me satisface. Es peor todavía (que el off) porque si en algún momento fui convocado por un Presidente porque soy de su circulo íntimo y pasan esas cosas o por otra razón el Presidente necesita prescindir de vos, me parece que hay un respeto previo”, aseguró en una entrevista radial.

Dura réplica

Después de que el ex ministro de Desarrollo Productivo contraatacara con su durísima carta de renuncia de 14 páginas, con acusaciones contra Cristina y los funcionarios que le responden por la licitación del gasoducto y los subsidios a las tarifas, Energía Argentina, la empresa controlada por el camporista Agustín Gerez, salió con los botines de punta contar Kulfas.

Con un comunicado, la empresa estatal de energía acusó al ex funcionario de tener una visión “miópica”, rebatió una por una sus denuncias y le recordaron que, según ellos, era uno de los “funcionarios que no funcionaban”.

Lo llegaron a calificar como “el peor”.

En el texto aseguran que “el resultado de su gestión puede medirse en que una familia de las muchas que acompañaron con su esperanza revertir la grave situación socioeconómica recibida en 2019, hoy pagan el pan por encima de $300 el kilo, la carne por encima de los $1.000 el kilo, la leche por encima de los $150 el litro y una pobreza del 40 por ciento”.