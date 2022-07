En un escruche se llevaron hasta un frasco de champú

Amargura, impotencia y, por sobre todo, mucha bronca. Ese se podría decir que es el cúmulo de sensaciones que invaden por estas horas a una familia de Villa Elvira que sufrió cuantiosas pérdidas a raíz de un escruche perpetrado el pasado viernes por la noche, en su domicilio ubicado la zona de 14, entre 90 y 93.

Como casi todas, aquella jornada estuvo cargada de trabajo. Según explicó la víctima a este diario, en el último tiempo, con su esposo vienen redoblando su esfuerzo asumiendo varias tareas laborales durante el día para hacerle frente a los gastos de construcción de su morada y ver concretado lo antes posible su sueño de la casa propia.

Es por eso que el golpe sufrido hace tan sólo unas horas caló hondo en esta familia que considera que se encuentra sin salida ante la inseguridad que impera en la zona.

Es que, según manifestaron, no es la primera vez que se han convertido en blanco de la delincuencia. Anteriormente, mientras levantaban las paredes de su casa, sufrieron dos robos.

Primero se llevaron varios insumos como bloques, bolsas de cemento y hasta algunas herramientas. Con el correr de los meses volvieron a recibir la indeseable visita de ladrones que se apoderaron de todo el cableado de unas flamantes conexiones eléctricas.

Y en las últimas horas, aprovechando que se encontraban abocados al trabajo, al menos dos sujetos ingresaron a su vivienda y prácticamente la desvalijaron.

Ayer, visiblemente acongojada por la situación, la víctima no dudó en afirmar que este último robo fue “la estocada final”.

“Estamos pensando muy seriamente en irnos. Vender e irnos a cualquier otro lado. Porque así no se puede seguir. Para los ladrones todo. Derechos humanos, planes, facilidades para estudiar, asistencia psicológica. Pero, qué hay para la gente que sale todos los días a romperse el lomo trabajando. No estamos pidiendo nada más que seguridad. No queremos que nos regalen nada”, expresó ayer la damnificada que pidió mantener su identidad a resguardo ante el temor a represalias.

Añadió al respecto que “desde hace años en la cuadra se viene pidiendo al Municipio que pongan cámaras de seguridad y luces porque casi todos los vecinos hemos sido víctimas de robos. Pero nadie nos atiende. Seguramente deben estar esperando que suceda alguna tragedia. Acá no se trata de más patrullaje. Acá hay un Estado que está ausente. Qué le podemos pedir a la policía si le dan 5 litros de gasoil por día para recorrer todo Villa Elvira”.

Sobre el hecho se tiene que al menos dos malvivientes aprovecharon que los damnificados se habían ausentado de su propiedad para cumplir con sus obligaciones, y se colaron en el domicilio por una puerta trasera.

Tras registrar cada rincón a sus anchas, se apoderaron de un televisor, un equipo de audio, los ahorros de la familia, y varios artículos de aseo personal como shampoo, cremas y jabones que se encontraban en el baño.

“Es un gran dolor porque son años de esfuerzo y sacrificio tirados por la borda”, cerró la víctima.