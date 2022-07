Bakatis y la suba de tarifas: "No habrá cambios en el decreto de segmentación"

La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, afirmó que están trabajando con "el decreto que instruyó el Presidente a la Secretaría de Energía”, en cuanto a la segmentación de tarifas, que es un procedimiento en el cual se iba a llevar a cabo la suba del precio de los servicios públicos para los consumidores de ingresos más altos.

Esta segmentación, había quedado trunca. La tarea estaba destinada a que la trate Santiago López Osornio, un funcionario cercano a Martín Guzmán, pero se alejó y su modelo de segmentación parece haber quedado caducado. Osornio pertenecía a la subsecretaría de Planeamiento Estratégico de la secretaría de Energía.

A su vez, la ministra llevó adelante una reunión con dos conocidos de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Uno de ellos, es Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, y Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina. “Los recursos son escasos. Hay una buena parte de la población que está en condiciones de afrontar el pago completo de los servicios que están consumiendo”, afirmó Batakis, que a su vez dijo que "no habrá cambios" en el decreto de segmentación.

Basualdo ya había hecho foco en el tema. La quita de estos subsidios estaba dirigido a zonas de 13 barrios de alta valuación inmobiliaria en la Capital Federal, dos mitades de San Isidro y Vicente López más los barrios privados y countries. Por ello, si la ministra está de acuerdo, tal vez se continúe con dicho plan. Por su parte, Martín Guzmán apuntaba a la quita de estos subsidios a los hogares con ingresos superiores a los 350.000 pesos mensuales.

Por otro lado, Darío Martínez (Secretario de Energía), fue ratificado por Batakis, a pesar de las críticas que recibió del ex ministro de Economía saliente.

Las tarifas:

Sin dudas, un tema que el equipo económico de Batakis, está tratando. La suba de luz y gas será del 21 por ciento para sectores bajos y 42 por ciento para sectores medios. Los subsidios energéticos fueron de US$ 11.000 millones en 2021. La estimación es que este año tocarán los US$ 15.000 millones. Hasta el mes de mayo, las tarifas bajas llegaron a $ 538.000 millones, más del doble que en el mismo período de 2021.

A su vez, no es un dato no menor, que el conflicto entre Rusa y Ucrania disparó las cotizaciones de los productos energéticos. El GNL que compra Argentina en el invierno pasó de US$ 8 por millón de BTU (la unidad de medida del sector) a más de US$ 30. Algo parecido ocurrió con el gasoil, que se importa para la generación eléctrica, ya que es usado ese combustible cuando falta gas.