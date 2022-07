La trágica historia de Alejandro Benitez, el profesor salteño que murió en Bolivia en un accidente

Alejandro Benítez, era un docente jubilado que viajaba por el país en moto. El hombre, oriundo de la provincia de Salta, estaba realizando una salida con amigos y había sufrido un accidente de tránsito, cuando en una curva entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba fue embestido por un camión. Lamentablemente, murió en Bolivia, luego de que le negaran la atención médica por querer pagar con pesos argentinos.

Sin dudas, lo ocurrido terminó de la peor manera. El personal de salud de un hospital boliviano, le exigió el pago por adelantado del servicio de ambulancia y los gastos de emergencia con pesos bolivianos. Como Benítez solo tenía dinero, pero en pesos argentinos, no lo recibieron, no lo atendieron y falleció.

"Si hubiera sido por los hospitales, la ambulancia nunca llegaba. Porque una vez que llegó al hospital del pueblo donde estábamos, estaba muy grave y necesitábamos llevarlo a una ciudad más grande o a una clínica privada”, había relatado un amigo de la víctima. "Se sintió cómo lo dejaron morir; no hicieron nada. Nos cobraron todo. Siento mucha impotencia porque mi amigo se podría haber salvado", remarcó indignado y con una profunda tristeza.

La frialdad con la que trataron al paciente, finalmente fallecido, cuestionamientos en ciertos sectores y los reflotó en otros respecto del trato que reciben los argentinos en Bolivia.

"Lo que ocurrió no tiene que ver con nuestra moneda, con que esté despreciada con respecto a la de ellos, sino que tiene que ver con reciprocidad", dijo Miguel Nanni, diputado nacional de Juntos por el Cambio y presidente de la UCR salteña. A su vez, sumó: "Hace un tiempo, Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) presentaba ese proyecto de reciprocidad y sonaba a disparate. Pero la verdad es que la Argentina es muy generosa con todos sus hermanos latinoamericanos en salud, en educación, beneficios sociales y todo eso sin mirar a quién da".

Alejandro murió en la salita esperando a ser trasladado al hospital. Según el relato de su amigo, pedían 1000 pesos bolivianos para atenderlo, y a pesar de que le explicaron que estaba agonizando, la respuesta fue contundente y totalmente deshumanizada: “me decían –cuenta el amigo- ''no, no, tu plata no sirve”.