Posibilidades para lograr un envejecimiento altamente saludable

La gran esperanza es ahora vivir la mayor cantidad de años posible con buena salud y autonomía. En la actualidad, las personas buscan de manera creciente todo tipo de posibilidades que favorezcan un envejecimiento saludable. Al respecto, hay buena noticias: se puede mantener la capacidad funcional para una mejor vejez.

Hacer actividad física todos los días. La práctica y deportiva no solamente es buena por los beneficios físicos, sino también psíquicos. Hablamos de comenzar de a poco y con actividades adecuadas. En este sentido, algunas alternativas pueden ser caminar, hacer yoga, bailar, nadar, o bien, complemento de peso.

Es verdad que, existen estudios que compararon personas que realizaron actividad física durante toda su vida con los que arrancaron asiduamente a partir de los 50 años, y los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas entre los grupos, a pesar su historial de entrenamiento. De manera que, los grupos tenían la misma capacidad de adaptación a la práctica.

Constancia y creatividad. Se debe tratar de considerar a la actividad física y al deporte como un placer. Mantenerse en forma es algo de largo plazo. Se debe tomar con calma. Y atención: si algún día o dos no se realizan las prácticas corporales, no pasará nada. Lo importante es que no vuelvas a caer en el sedentarismo. Cualquier esfuerzo, por mínimo que creas que es, será un paso más para incorporar una costumbre. Para eso es fundamental ser creativo, y encontrar la actividad que te entusiasme y sea adecuada a tu contextura, peso y alimentación. Por último, es importante destacar que, debemos consultar al médico de cabecera antes de iniciarnos en la actividad física o deportiva.

Por otra parte, el descanso es fundamental. Es crucial para el buen funcionamiento cognitivo. Todo está relacionado: tanto el reposo físico como el descanso mental son elementos infaltables para sentirse bien.

Diversos estudios afirman que, cuando la calidad y la cantidad de sueño no son las adecuadas, deriva en problemas en el sistema inmunitario, riesgo de lesión física, mayor tendencia a subir de peso, aumento del riesgo cardiovascular, entre otros efectos adversos. Se recomienda realizar entre 7 y 9 horas de sueño diarias. Es clave tener un buen colchón y no ver la televisión ni pantallas antes de dormir.

Para finalizar, es importante tener en cuenta que el ejercicio no puede compensar los perjuicios de una mala alimentación. Después de cierta edad el metabolismo cambia, y el sistema digestivo y la absorción de ciertas sustancias, también. Hay que aprender a reemplazar comidas y ser conscientes de que la calidad y cantidad de alimento debe ser diferente a la que ingeríamos a los 20 años. Aquí también es fundamental diseñar una dieta adecuada, así es aconsejable consultar a un profesional de la nutrición.