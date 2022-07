Denuncian terrible ataque delictivo a una mujer en una esquina de City Bell

Una mujer denunció haber sido blanco de un terrible episodio de inseguridad. El hecho tuvo lugar en las últimas horas en una esquina de City Bell, donde los reclamos por mayor presencia policial se han acrecentado desde principios de año.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, todo ocurrió en la zona de las calles 469 y 11, en proximidades del Club Hípico.

Allí la víctima fue interceptada por tres delincuentes, que le hicieron vivir una verdadera pesadilla.

Es que, al margen de quitarle su teléfono celular y 1.500 pesos, la manosearon y la dejaron tirada en medio de una zanja.

Con una inocultable indignación a cuestas, la mujer acudió a la seccional de la jurisdicción a contar lo sucedido, aunque por el momento de los agresores no hay rastros.

Se supo que ya hay personal policial trabajando en el caso, con el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona del incidente y la búsqueda de testigos.

Como se sabe, la eventual aparición de imágenes puede ser un elemento clave para la identificación de los atacantes.

En el hecho, tomó conocimiento la UFI de Autores Ignorados N° 9 del Departamento Judicial local.

Sobre lo ocurrido, en un grupo vecinal de Facebook, una frentista contó su experiencia: “La Policía detiene a los delincuentes y la Justicia los suelta. A mis hijos les robaron celulares, zapatillas y una bicicleta, en diferentes días. Una sola vez fui a la comisaría y ya sabían quienes eran y me dijeron que estaban cansados de arrestarlos y encontrarlos libres al otro día. Por eso no denuncié más. Lo que sí, no los dejo solos”.

ANTECEDENTES

Hace pocos días, en otro sector de la localidad, sobre 447 y 21C, delincuentes robaron el automóvil de una mujer, que estaba a punto de entrar en su domicilio.

Un equipo de filmación de la cuadra captó cuando una mujer llegaba a su casa y, tras estacionar su Toyota Etios de color blanco en la entrada del inmueble, bajó para abrir la puerta y en ese momento la interceptaron varios desconocidos armados.

Sobre los ladrones, se supo que se movilizaban en un Volkswagen Gol Trend negro.

De acuerdo a lo que se desprende del video, la damnificada quedó paralizada por el miedo y no ofreció resistencia.

Por eso rápidamente le quitaron la llave del rodado, con el que la banda escapó con dirección desconocida.