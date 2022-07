Fuerte crítica de Yanina Latorre a Florencia Peña: "Me enerva su nivel de cinismo"

Florencia Peña se refirió a la situación socio-económica del país. Por su parte, Yanina Latorre, no tardó en reaccionar. Y se armó un lío de aquellos.

"En estas horas es tremendo. Pero nada que no hayamos pasado los argentinos", aseguró Florencia sobre el presente de nuestro país. Los que vivimos en este suelo tenemos una práctica de resiliencia y paciencia, y casi como vivir a pesar de. Entonces hoy es esta crisis de no hay precios, antes era…", indicó Peña. "Para mí es una más porque me parece que hemos salido de muchas grandes y graves".

Esas reflexiones llegaron a Latorre y fue dura con su respuesta. "Me enerva el nivel de cinismo y justificación", escribió en un retuit con la mencionada grabación. "Caraduras son las que responden los tuit, no ven lo que pasa en el mundo", le contestó una usuaria, en alusión a que se vive una crisis mundial, a lo que la mediática contestó: "¡Abrí tu cabeza! Te la lavaron".

Y eso no fue todo.. Es que, cuando otra internauta, le comentó: "Con Macri no podía pagar las cuentas. Con Alberto, es una 'crisis más' y 'somos resilientes'", la esposa de Diego Latorre opinó: "No lo puedo creer. Mira que Flor Peña es una mina criteriosa. Pero esto que hace no le suma nada".