Tiene un hijo con leucemia y necesita ayuda

Benjamín tiene 2 años y 10 meses y es marplatense. Hace dos años le diagnosticaron leucemia y desde entonces la viene peleando en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”. Internado por recaídas, con atención ambulatoria, y largas sesiones de quimioterapia, sus padres se instalaron en La Plata para que el nene pueda tratarse y así superar la compleja enfermedad. Daniela, la mamá, reside con el pequeño en la Casa Ludovica (el parador que acoge a los niños y niñas que concurren el centro pediátrico y a sus madres), pero José Mansilla, el papá, después de pernoctar varias noches en un auto consiguió alquilar una pensión situada cerca del establecimiento de salud. El problema es que, cuentapropista, por estar en esta ciudad para acompañar a su hijo, dejó de percibir ingresos y el poco dinero ahorrado con la venta del coche que tenía la familia se le está yendo en el pago de la habitación.

En la institución de la ciudad balnearia donde a Benjamín le practicaron las primeras pruebas para determinar a qué se debía el malestar del que se quejaba no pudieron dar con un diagnóstico. Daniela y José no tardaron en saber que en el Sor María Ludovica se podían completar los estudios, determinar las causas de los síntomas del nene y seguir el tratamiento que se les indicara. Después de distintos exámenes se le detectó leucemia y comenzaron a tratarlo con la batería de medicamentos que requiere esa clase de cáncer.

Corría febrero de este año y mientras llevaba adelante el tratamiento “Benja” sufrió una recaída. Afortunadamente pudo revertir ese estado y su nombre fue incorporado a la lista de INCUCAI Internacional: a fines de mes o en los primeros días de agosto recibirá médula proveniente de Inglaterra y será trasplantado.

“Benjamín a va tener que estar en La Plata hasta diciembre o enero; alrededor de 3 ó 4 meses. La gente más de una vez nos dio una mano para afrontar todo este tratamiento; nosotros hemos vendido todo, solo nos quedó la casa. Yo había empezado a trabajar, pero con todo esto no puedo porqué estoy más en esta ciudad que en Mar del Plata”, explicó José.

Hasta “mudarse” a La Plata, el papá de “Benja” trabajaba en una pequeña sociedad que había formado junto a su hermano y que se dedicaba al mantenimiento del hogar. Ese ingreso lo perdió al acompañar al chiquito en su tratamiento.

“No tengo nada para afrontar y quedarme acá. Hasta hace unos días dormía en un auto que me prestaron y una señora me dejaba un lugar a veces para poderme bañar; Benjamín y mi señora cuando no están en el hospital en el parador de Ludovica, pero solo ingresan el paciente y la mamá”, comentó.

Después de pasar esas noches frente al hospital y adentro de un auto consiguió alquilar una habitación “bastante económica teniendo en cuenta lo cara que es La Plata”, a pocos metros del centro de salud. Pero se le hace cuesta arriba afrontar ese gasto junto al de los pañales y el dinero necesario para alimentarse los tres todos los días.

De ahí que la familia Mansilla necesita de la colaboración de los vecinos de Mar del Plata y de La Plata que puedan acercar algún aporte. En ese sentido se difundió el CBU de la Cuenta DNI: 0140366203617652549301.

En tanto, “Benja” sigue el tratamiento previo al trasplante, con distintas tandas de aplicaciones de quimioterapia. “Por suerte por ahora está bien y parece bien de ánimo, después de haber pasado hace unos días momentos difíciles del tratamiento”, contó José.