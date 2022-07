Una jueza falló a favor de la "triple filiación" y un bebé tendrá dos padres y una madre 

La jueza porteña Myriam Cataldi, integrante del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 7, emitió un fallo histórico en el que aceptó el pedido para que un bebé recién nacido tenga dos padres y una madre, una decisión a favor de la triple filiación, la cual en este caso deriva de una situación de poliamor entre una pareja de hombres y la madre que decidió concebir el niño.

La historia se remonta a 2018, cuando la pareja y la mujer entablan una relación a través de la aplicación Coparentalys. A partir de allí, el lazo fue creciendo y decidieron traer al mundo un bebé apostando a la coparentalidad, por lo que, a la hora de establecer la filiación del niño, en el mes de mayo, la situación recayó en la Justicia. El método elegido para el embarazo fue el de fertilización asistida.

En este sentido, Cataldi reconoció en su fallo "el derecho a la no discriminación con motivo o razón de la triple filiación o poliamor registral filiatorio", debido a que "fue procreado en laboratorio uniendo el gameto de uno de los hombres y el de la mujer".

La magistrada se topó con la oposición y rechazo del Registro Civil, la Defensoría de Menores y una fiscalía. En ese sentido, dio lugar a la demanda de los tres padres y determinó la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 558 del Código Civil, el cual sostiene: "Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación".

"No se está quitando el valor de la carga genética de cada uno, sino desplazándose la importancia de las relaciones que antes se daban únicamente por lazos sanguíneos hacia el corazón del amor y de la solidaridad. La Corte ha señalado que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo en particular de la misma", argumentó la jueza en el escrito.

El fallo agregó que "hubo muchas conversaciones sobre la manera de crianza, el funcionamiento de la familia y cuestiones que eran importantes para cada uno. Estas íntimas conversaciones favorecieron la conformación de un entramado familiar sólido puesto que compartían los mismos valores, estilos de crianza y, fundamentalmente, plan de vida".

"En uno de los encuentros decidieron formar la familia que los tres deseaban. Estuvieron de acuerdo en una familia con una mamá y dos papás. Un proyecto familiar donde el hijo o hija crecería en dos hogares distintos, con mucho amor de familia y amigos y amigas de sostén para el nuevo integrante", indicó.

Por su parte, tanto la fiscal del caso, Mónica Susana Mauri, como el Defensor de Menores Marcelo Gustavo Jalil resolvieron apelar el fallo de la jueza Cataldi, aunque la inscripción del menor de edad ya fue hecha ya que el mismo indicó que el Registro Civil admitiera la medida “en forma inmediata y cautelar”.

En el país existen hasta el momento sólo 19 casos de triple filiación. De ellos, 17 se plantearon ante la Justicia, de los cuales 14 se encuentran con sentencia firme, uno con sentencia denegatoria y dos sin decisión definitiva, y otros dos que se resolvieron mediante la vía administrativa.