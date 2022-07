VIDEO: Tras las pruebas Aprender ¿por qué es importante leer y comprender un texto? Hablan las especialistas

Las pruebas Aprender, realizadas durante el 2021, arrojaron una importante caída en el manejo de los conocimientos en la materia Lengua dentro del nivel Primario. Los resultados de las evaluaciones se compartieron en los últimos días y exponen un panorama desalentador para la escolaridad, tras dos años de clases virtuales.

La principal preocupación de las autoridades educativas del país, teniendo en cuenta que el bajo nivel es generalizado en todas las provincias argentinas, es la dificultad de los chicos para comprender un texto.

Maite Zubillaga, psicopedagoga de CETECO (Centro de Terapias Cognitivas Infanto Juveniles) desarrolló sus argumentos respecto a los resultados de las evaluaciones: “Uno de los factores que más influyó fue la pandemia y estos años que no hubo escolaridad presencial. Muchos chicos tuvieron la misma carga horaria que en la escuela y otros no”.

También tuvo en cuenta el acceso a la tecnología, la conectividad y el rol de los padres, que de pronto se encontraron explicando conceptos o tareas. En referencia a la falta de comprensión, destacó: “Dentro de la escuela no hay un programa específico de comprensión lectora, es algo más general y es algo que se debe enseñar explícitamente”.

Silvia Censi, licenciada en Fonoaudiología, Magíster en Neurologopedia y directora de APEI (Instituto de Apoyo a la Educación Inclusiva) pone en perspectiva que el ingreso a la lectoescritura debe ser paulatino. “Es estipula una unidad pedagógica entre 1º y 2º grado para que los chicos aprendan a leer. Hay una situación de retraso y de no compatibilizar con las expectativas de la etapa madurativa en la lectoescritura”, comenzó.

“Una cosa es que pueda decodificar ese mensaje que veo y otra es que pueda codificarlo y crearlo. Entre la comprensión y expresión también se comprende la decodificación de lo que leo y entender lo que estoy leyendo”, siguió. Censi explicó que las dificultades se evidencian cada vez más y estas pruebas globalizan los resultados para entender cómo funciona el aprendizaje de los niños y encontrar la falla.

“Lo más importante es que hay niños que no comprenden una orden y tenemos que simplificar las consignas cada vez más. Se simplifica una pregunta en un examen porque no hay comprensión escrita y de esa comprensión parcial que tenemos, hay que analizar si el alumno responde lo que yo pregunto o lo que él entiende”, enfatizó.

¿Se enseña aburrido?

En este punto se unen dos caminos. Aquellos alumnos con problemas de comprensión y aquellos que son considerados con Altas Capacidades -también conocidos como superdotados-, que se encuentran ante una educación que les aburre o no les llama la atención.

“En muchas escuelas hay una educación tradicional y en otras comenzaron a sumar nuevas tecnologías. Que los chicos hoy sean totalmente tecnológicos no significa que haya que incorporar esta herramienta en su totalidad, sino buscar motivamos, encontrar sus intereses y así poder captar la atención”, argumentó la psicopedagoga.

Silvia Censi, a través de su experiencia y de observar la educación en los últimos años, pudo captar que a los alumnos la lectura les aburre, no los motiva y, en general, se topan con lecturas que están alejados de sus intereses. “La forma de leer cambia, evoluciona y nosotros tenemos que adecuarnos y motivar de otra manera. Esto nos lleva a reflexionar sobre la práctica y lo que ellos nos piden cambiar”, explicó.

Sobre los alumnos con Altas Capacidades, la fonoaudióloga detalló: “”Ellos son muy selectivos en sus intereses. Tienen un sistema de aprendizaje distinto, con otro ritmo y otros intereses. Su motivación es interna y el docente es una herramienta que guía, acompaña y orienta. Para el resto de los chicos, la motivación es externa y se las da el maestro. Por eso muchas veces son segregados, por que no los entienden”.

En este punto también influye la capacitación que reciben los docentes. Tras dos años de virtualidad, donde los maestros debieron sortear diferentes obstáculos como manejarse a través de una pantalla, intentar trasladar conocimientos desde la distancia y todos los puntos que ello conlleva, Censi destacó que hay docentes “que dicen que no están preparados para esto, para chicos que no pueden y hay que hacer una salvedad. Muchas veces el ‘no puedo’ del otro es un ‘no puedo’ propio. Ellos están capacitados y formados, lo que no existe es una mutación de las viejas enseñanzas a las nuevas”.

Pero para que este sistema funcione y se ponga en marcha se necesita apoyo dentro del aula y recurso humano, que escasea. De otra forma, se pone sobre los docentes la responsabilidad frente a un grado con 40 chicos que tiene infinidad de diversidades en cuanto al aprendizaje.

Las escuelas públicas y privadas no tienen un panorama distinto entre ellas en cuanto a la comprensión lectora. “Es transversal a la educación primaria, secundaria y hasta universitaria. La comprensión debe enseñarse explícitamente porque las dificultades se arrastran y traen otras consecuencias”, comentó Maite Zubillaga.

“Quizás en las privadas tenes más demanda de tareas. En la pública no solamente hay demanda, sino que también se preguntan ‘¿qué hacemos?’, te ayuda a interpelar un poco más porque las realidades son más diversas. ¿Se transita distinto? Si, pero el recurso falta en ambos”, consideró Silvia Censi.

¿Alfabetizar rápido es alfabetizar bien?

Esta pregunta es un disparador para entender la educación que reciben los alumnos, indistintamente de las edades. “No se puede acelerar el aprendizaje para que sea efectivo. Comprender un texto no es alfabetizar, es otro trabajo más profundo y complejo”, remarcó la fonoaudióloga.

La importancia de la lectura y comprensión de un texto es vital en el desarrollo del alumnado y no solo un dato duro. “Los chicos van a depender de esas habilidades escolares, su futuro depende de eso. Todo está relacionado con un texto y si nosotros hacemos de la lectura algo cada vez más lejano, vamos a alejar a grandes y chicos cada vez más del conocimiento, vamos a tener 4 o 5 eruditos y todo el resto dependiendo de ello. Nosotros queremos chicos libres, que aprendan, que expresen ideas y eso va a depender de cuánto podamos fomentar y superar estos límites”, consideró.

El regreso a la presencialidad

Si bien los padres y maestros ansiaban volver a la presencialidad en las escuelas, después de dos años de desafíos virtuales, los alumnos lo vivieron de otra manera. Maite Zubillaga observó que “están felices de volver. Sí algunos tienen miedo de la pandemia y otros están contentos pero esta semana en particular, antes del receso, se los nota cansados”.

Para Censi, este regreso es mucho más profundo: “Los chicos están agotados porque el deseo de recuperar el tiempo pérdido también se reflejó en la escuela y en casa. Están agotados con la demanda, no disfrutan el aprender, todo está exacerbado”. Respecto a la cercanía con las vacaciones invernales, aseguró que “siempre llegaban al receso con margen de alegría, hoy hay agotamiento”.

Por su labor diaria notó que hay una demanda constante del “tengo que” que mutó en la obligación de cumplir con las tareas y no de aprender, que es la esencia. Pese al esfuerzo de las familias, de la escuela y el regreso a la presencialidad, que fue benéfico en cuanto al contacto con el otro, ahora están fatigados por la alta demanda y “perdiendo el sentido de aprender”.

Perspectiva docente

Patricia Bento es una docente platense jubilada que, en base a sus años frente a un aula, tiene una visión personal sobre el bajo nivel de comprensión lectora en la etapa escolar. Ella sostiene que hay que incentivar la lectura tanto con entonación como con signos, invitar a los chicos a encontrarse con la lectura desde un lugar que los divierta, los atraiga y los ayude a aprender.

La pandemia “influyó negativamente” ya que los alumnos no tuvieron más opción que volcarse a la tecnología y, en pequeños que comenzaron primer grado en estos años, fue más difícil aún. Por ello, es importante incentivar la lectura de textos cortos al principio para luego pasar a textos más extensos y añadir la comprensión, continuando con esta tarea en los niveles más altos antes de llegar a la secundaria.