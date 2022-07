Zielinski se quejó del árbitro: “Nos ganaron con poco y el referí fue un actor fundamental”

Estudiantes jugó mal, perdió 1 a 0 ante Belgrano de Córdoba y quedó eliminado de la Copa Argentina en un partido que se disputó en el estadio de Unión de Santa Fe. El gol del partido lo marcó desde los doce pasos el atacante Susvielles, de derecha y a la izquierda de Andújar.

Tras la dura derrota del Pincha, quien tomó la palabra en vestuarios fue su entrenador, Ricardo Zielisnki. "Hemos venido a llevarnos los tres puntos, pero no pudimos. Lo de los suplentes es relativo, que si realmente me molesta es que no pudimos hacer un buen partido, pero lo vamos a corregir. El objetivo siempre estuvo en la Copa Libertadores. Lo demás, lo acomodaremos”, precisó.

En cuanto a la pena máxima que decretó Darío Herrera, el Ruso dijo: “Nos ganaron con poco y el referí fue un actor fundamental”, y agregó: “Los jugadores se rompieron el alma pero no salió. Ellos jugaron a la segunda pelota, hicieron lo suyo, y nos cobraron un penal que no fue“.

Por su parte pensando en lo que vendrá, Zielinski sostuvo: "Estoy confiado que vamos a clasificar de vuelta a la Copa Libertadores. Vamos a enderezar al equipo. No hay mucho para hablar, hay que trabajar".